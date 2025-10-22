Botrány a Sziget körül – Karácsony több százmilliós tartozást engedne el a szervezőknek

Az utolsó pillanatban kitalálták a Sziget tulajdonosai, hogy nem akarnak többé fesztivált tartani, mert nekik nem éri meg. Erről nem a budapestiek tehetnek, hanem a Sziget szervezői. Sőt, emiatt már a fővárossal kötött szerződésüket is felbontanák, mert jövőre – akár megtartják a fesztivált, akár nem – még több százmillió forintot kellene fizetniük a fővárosnak. A bizottságban ma arról kellett dönteni, hogy ezt jóváhagyjuk-e a Sziget külföldi szervezőinek – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
A budapesti Fidesz elnöke szerint minderre azért van szükség, mert Karácsony Gergely szerint, ha elengedjük nekik ezt a több százmillió forintot, akkor mégis lehet jövőre Sziget.
Mint mondta, arról, hogy Karácsonyék pontosan mit zsíroztak le a szervezőkkel, senki más nem tud semmit.
Mi lehet a garancia a Sziget jövőjére?
A politikus felszólította Karácsonyt, hogy jöjjön be, számoljon be arról, kivel és miről állapodott meg, legyen ennek írásos nyoma, és garancia arra, hogy a budapestiek nem bukják el ezt a pénzt és arra, hogy a Szigetet jövőre – és azután is – megszervezik.
Jelenleg a helyzet a következő a politikus szerint:
- Karácsony privátban megígérte a Szigetnek, hogy elenged nekik egy kisebb vagyont, cserébe pedig semmilyen garanciát nem kér.
- Ezek után egyetlen épeszű fővárosi képviselő sem mondhat igent erre a mutyigyanús ügyre.
- Ennyi erővel bárkinek, bármilyen kötelességét vagy tartozását elengedhetnénk, szép szavakra és újságcikkekre alapozva.
- A Sziget jó, a Sziget mindenkié – ezért a Sziget sorsa is mindenkire tartozik.
- Ahogy a zárt ülésen is jelezték: a Sziget-ügyet a Közgyűlés ülésén, nyilvánosan, mindenki előtt kell megtárgyalni.
- Ha pedig a főpolgármester még arra is képtelen, hogy a Sziget Fesztivált Budapesten tartsa, az mindent elmond az ő munkájáról.