Botrány a Sziget körül – Karácsony több százmilliós tartozást engedne el a szervezőknek

Az utolsó pillanatban kitalálták a Sziget tulajdonosai, hogy nem akarnak többé fesztivált tartani, mert nekik nem éri meg. Erről nem a budapestiek tehetnek, hanem a Sziget szervezői. Sőt, emiatt már a fővárossal kötött szerződésüket is felbontanák, mert jövőre – akár megtartják a fesztivált, akár nem – még több százmillió forintot kellene fizetniük a fővárosnak. A bizottságban ma arról kellett dönteni, hogy ezt jóváhagyjuk-e a Sziget külföldi szervezőinek – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Nincs garancia arra, hogy jövőre valóban megtartják a Szigetet, karácsony nem kért garanciát

A budapesti Fidesz elnöke szerint minderre azért van szükség, mert Karácsony Gergely szerint, ha elengedjük nekik ezt a több százmillió forintot, akkor mégis lehet jövőre Sziget.

Mint mondta, arról, hogy Karácsonyék pontosan mit zsíroztak le a szervezőkkel, senki más nem tud semmit.

Mi lehet a garancia a Sziget jövőjére?

A politikus felszólította Karácsonyt, hogy jöjjön be, számoljon be arról, kivel és miről állapodott meg, legyen ennek írásos nyoma, és garancia arra, hogy a budapestiek nem bukják el ezt a pénzt és arra, hogy a Szigetet jövőre – és azután is – megszervezik.

Jelenleg a helyzet a következő a politikus szerint: