Bár a magyar külügyminiszter nem mondta, miért megy Washingtonba és kivel találkozik, a Szabad Európa részleteket tudott meg az útról. Szijjártó Péter mindenekelőtt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozik majd, de nem zárható ki, hogy további tárgyalásokat is folytat, az út napirendjének ismeretében. Amerikai kollégájával a fő téma a Budapestre tervezett orosz-amerikai békecsúcs előkészítése lesz.

Szijjártó Péter Washingtonban tárgyalhat a budapesti békecsúcsról Forrás: MTI/KKM

A csúcstalálkozó szempontjából a legérdekesebb, hogy magyar részről nem elleneznék, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne rajta, sőt, mint a kormányzat forrás fogalmazott,

„óvatosan megpróbálunk lobbizni is egy ilyen meghívásért”.

Az okok prózaiak: bár „nem kedveljük Zelenszkijt, és nem örülünk, ha idejön, de ez most kivételes eset”. Ha esetleg Budapesten jönne létre egy orosz-ukrán-amerikai csúcstalálkozó az az egész eseményt még jobban „megemelné”. Budapestről ugyanis úgy látják, egy orosz-amerikai gazdasági együttműködésre mindként részről komoly nyitottság van. Ez – ha konkrét egyezményekben ölt testet például ritkaföldfémek esetében – magyar várakozás szerint a békéhez is közelebb kerülhetnek.

Szijjártó más témákat is szóba hozhat

Az sem tűnik valószínűnek, hogy az Európai Unió valamilyen formában részt vesz a budapesti megbeszéléseken, még ha Kaja Kallas, az Európai Bizottság külügyi főképviselője tett is korábban utalást arra, hogy beszállna a dialógusba. „Orbán Viktor évek óta mondja, hogy az EU-nak tárgyalnia kellene Putyinnal, eddig senki nem tett semmit. Ne itt kezdjék el, ha akarnak valamit” – fogalmazott a forrás.

A magyar kormány várakozásai szerint novemberben kerülhet sor a csúcstalálkozóra – addig azért még van idő előkészíteni a megbeszéléseket.

A tervezett csúcstalálkozó mellett kétoldalú témák is napirendre kerülnek majd a lap információi szerint szerint. Szijjártó Péter ismét szóba hozza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, még a Biden-kormányzat által felmondott egyezmény újrakötését. Magyar részről most látnak esélyt a megállapodás ismételt megkötésére. Ezen kívül szintén nem először kerül majd szóba, hogy Magyarország amerikai energiahordozókat és kis méretű atomerőműveket vásárolhat az Egyesült Államokból. Ugyancsak visszatérő téma lesz a Westinghouse amerikai nukleáris-ipari cég bevonása a paksi bővítésbe.