Kormányinfó: negyedmillió háromgyermekes anya vált jogosulttá az szja-mentességre

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán is adott beszámolót. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy

az szja- mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az anyák szja-mentességi köre tovább bővül (Fotó: Havran Zoltán/Origo)

A miniszter fontos lépésnek nevezte, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg

október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, 2026. január 1-től pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni.

A nemzeti kormány 2010 óta kiemelten támogatja a családokat, ennek egyik legfontosabb intézkedése, hogy idén július 1-től adómentes a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj.