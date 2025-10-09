Hírlevél

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Kormányinfó: negyedmillió háromgyermekes anya vált jogosulttá az szja-mentességre

28 perce
Kétszázötvenezer háromgyermekes anya vált jogosulttá a személyijövedelemadó-mentességre – jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.
Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán is adott beszámolót. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy 

az szja- mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.

Kormányinfó, Miniszterelnöki Kabinetiroda, Karmelita Kolostor, Gulyás Gergely, GulyásGergely, Vitályos Eszter, VitályosEszter, sajtótájékoztató MiniszterelnökiKabinetiroda, KarmelitaKolostor, 2025.10.09.
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az anyák szja-mentességi köre tovább bővül (Fotó: Havran Zoltán/Origo)

A miniszter fontos lépésnek nevezte, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg 

október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, 2026. január 1-től pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni.

A nemzeti kormány 2010 óta kiemelten támogatja a családokat, ennek egyik legfontosabb intézkedése, hogy idén július 1-től adómentes a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj. 

Történelmi pillanat a családoknak: elindult az szja-mentesség, 250 ezer anya jár jobban!

A csed és az örökbefogadói díj után nem kell sem tb-járulékot, sem nyugdíjjárulékot fizetni, azaz egyiknek sem lesz közterhe, de 

emelkedik a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott után járó családi adókedvezmény is.

 Emellett ugyancsak július elsejétől indult a családi adókedvezmény duplázása, melynek első lépéseként 50 százalékkal emelkedett az igényelhető járulékkedvezmény. Az emelés 2026 januárjától újabb 50 százalékkal emelkedik.

Mindezek mellett október elsejével életbe lépett a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentessége, 2026 januárjától pedig – felmenő rendszerben – a kétgyermekeseknek sem kell szja-t fizetni. 

Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA). Fontos, hogy 

a kedvezmény soha semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik.

 Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető.

 

