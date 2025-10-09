Kormányinfó: negyedmillió háromgyermekes anya vált jogosulttá az szja-mentességre

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormányülésen a háromgyermekes anyák szja-mentessége kapcsán is adott beszámolót. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy
az szja- mentességet igényelni kell, munkavállalók esetében a munkáltatón keresztül, önfoglalkoztatók esetén egy nyomtatvány kitöltésével.
A miniszter fontos lépésnek nevezte, hogy a családi adókedvezmény mértékének növelésével egyidejűleg
október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák, 2026. január 1-től pedig felmenő rendszerben a kétgyermekes anyák is teljes szja-mentességet fognak élvezni.
A nemzeti kormány 2010 óta kiemelten támogatja a családokat, ennek egyik legfontosabb intézkedése, hogy idén július 1-től adómentes a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj.
A csed és az örökbefogadói díj után nem kell sem tb-járulékot, sem nyugdíjjárulékot fizetni, azaz egyiknek sem lesz közterhe, de
emelkedik a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott után járó családi adókedvezmény is.
Emellett ugyancsak július elsejétől indult a családi adókedvezmény duplázása, melynek első lépéseként 50 százalékkal emelkedett az igényelhető járulékkedvezmény. Az emelés 2026 januárjától újabb 50 százalékkal emelkedik.
Mindezek mellett október elsejével életbe lépett a háromgyermekes édesanyák teljes szja-mentessége, 2026 januárjától pedig – felmenő rendszerben – a kétgyermekeseknek sem kell szja-t fizetni.
Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, csak nyilatkoznia kell. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA). Fontos, hogy
a kedvezmény soha semmilyen körülmények között nem veszhet el, akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik.
Ebben az esetben a háromgyerekes anyáknak járó kedvezmény majd 2026-ban az szja-bevallásban érvényesíthető.