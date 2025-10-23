Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos

Döbbenetes dologra készül Brüsszel, ez mindenkit érint

Karácsony Gergely

„Szóljon már neki valaki, hogy ez nem a pride!” – Karácsony Gergelyt fogott a Békemeneten a Hír TV riportere

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest polgármesterével, Karácsony Gergellyel lőtt közös fotót a Békemeneten M. Kovács Róbert, a Hír TV Monitor című műsorának szerkesztő-műsorvezetője. A Facebookon már érkeznek a vitriolos kommentek a főpolgármester váratlan megjelenésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsony GergelyHír TVBékemenetFacebook

„Kakukktojást találtam a Békemeneten” – írta M. Kovács Róbert a Facebookon posztolt fotó mellé, amelyen az éppen arrafelé bicikliző Karácsony Gergely társaságában látható.

Nem maradhattak el az ilyenkor szokásos karcos kommentek sem.

Szóljon már neki valaki, hogy ez nem a pride!” 

– írt a a képhez a Hír TV riporterének egyik lelkes követője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!