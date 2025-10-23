„Szóljon már neki valaki, hogy ez nem a pride!” – Karácsony Gergelyt fogott a Békemeneten a Hír TV riportere

Budapest polgármesterével, Karácsony Gergellyel lőtt közös fotót a Békemeneten M. Kovács Róbert, a Hír TV Monitor című műsorának szerkesztő-műsorvezetője. A Facebookon már érkeznek a vitriolos kommentek a főpolgármester váratlan megjelenésére.
„Kakukktojást találtam a Békemeneten” – írta M. Kovács Róbert a Facebookon posztolt fotó mellé, amelyen az éppen arrafelé bicikliző Karácsony Gergely társaságában látható.
Nem maradhattak el az ilyenkor szokásos karcos kommentek sem.
Szóljon már neki valaki, hogy ez nem a pride!”
– írt a a képhez a Hír TV riporterének egyik lelkes követője.
