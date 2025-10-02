Bizonyítékokat foglalt le az ügyészség, tanúként hallgathatják ki Juhász Pétert a Szőlő utcai ügyben

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A tájékoztatás szerint Juhász Pétert és további személyeket tanúként hallgathatnak ki.
Mint arról az Origo is beszámolt, a nyomozást korábban a Készenléti Rendőrség / Nemzeti Nyomozó Iroda folytatta, azonban szeptember 26-án a Legfőbb Ügyészség hatáskörébe vonta az ügyet.
A teljes körű feltárás érdekében a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen speciális nyomozócsoport alakult, amely már bekérte és vizsgálja az ügyiratokat.
Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek letartóztatását november 29-ig hosszabbította meg a bíróság.
A gyanú szerint a Budapesti Javítóintézet vezetője és a párja több nehéz sorsú, akkor már nagykorú fiatalt prostitúciós tevékenységre kényszerített, majd a bevétel átadására kötelezte őket.
A férfi papíron felvette az intézménybe az érintetteket, akik valójában ott nem dolgoztak. Emellett engedély nélkül tartott egy lőfegyvernek minősülő légpuskát is.
A Nemzeti Nyomozó Iroda a férfit több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelemmel, kényszermunka bűntettével, közfeladati helyzettel visszaéléssel és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsította meg. A párját emberkereskedelem és kényszermunka miatt vonták eljárás alá.
A nyomozás folytatódik, a hatóságok célja az ügy teljes körű feltárása - közölték.