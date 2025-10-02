Bizonyítékokat foglalt le az ügyészség, tanúként hallgathatják ki Juhász Pétert a Szőlő utcai ügyben

Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek letartóztatását november 29-ig hosszabbította meg a bíróság.

A gyanú szerint a Budapesti Javítóintézet vezetője és a párja több nehéz sorsú, akkor már nagykorú fiatalt prostitúciós tevékenységre kényszerített, majd a bevétel átadására kötelezte őket.

A férfi papíron felvette az intézménybe az érintetteket, akik valójában ott nem dolgoztak. Emellett engedély nélkül tartott egy lőfegyvernek minősülő légpuskát is.

A Nemzeti Nyomozó Iroda a férfit több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelemmel, kényszermunka bűntettével, közfeladati helyzettel visszaéléssel és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsította meg. A párját emberkereskedelem és kényszermunka miatt vonták eljárás alá.

A nyomozás folytatódik, a hatóságok célja az ügy teljes körű feltárása - közölték.