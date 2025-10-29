A Telex cenzúrázta Magyar Pétert?

Takács Péter egészségügyi államtitkár a fehérvári kórház ügyéről beszélt, ahol korábban Magyar Péter is megjelent. Az államtitkár szerint a Telex szándékosan cenzúrázta a látogatásról készült anyagot, mert az nem illeszkedett a lap narratívájába.

Takács Péter szerint a Telex elhallgatta Magyar Péter kórházi látogatásának részleteit

Elmondása szerint Magyar Péter a kórházban részletes tájékoztatást kapott az intézményben észlelt baktériumszennyeződésről. Takács szerint a probléma csupán a kórház egyetlen épületét érintette, és nem történt kórházi fertőzés. „Biztonságban voltak a betegek, minden a protokoll szerint zajlott” – hangsúlyozta.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a baloldali sajtó megpróbálta úgy beállítani az ügyet, mintha a kórházi dolgozók „zaklatták volna a szülőszobán a nőket”. Takács szerint Magyar Péter maga is meggyőződhetett arról, hogy ez nem igaz, amikor a helyszínen körbevitték, és a kórházigazgató mindent megmutatott neki.

Két órát töltött bent, korrekt tájékoztatást kapott, minden kórterem rendben volt, klimatizált, minden protokoll szerint történt. Aztán kijött, és lógó orral kiállt a Telex kamerája elé

– idézte fel Takács Péter.

Az államtitkár szerint azonban a Telex végül nem adta le a felvételt, amelyben Magyar Péter elismerte, hogy a helyszínen rendben talált mindent. „Még szerencse, hogy valaki ott volt és látta, hogyan cenzúrázza a Telex Magyar Pétert. Ez volt az egyik legszebb pillanat” – mondta Takács Péter.

A politikus hozzátette: a kórházi dolgozók a szakmai szabályoknak megfelelően jártak el, és az intézmény biztonságos körülményeket biztosított minden beteg számára.