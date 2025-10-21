Takács Péter: Több mint 250 milliárd forintot fordított a kormány a budapesti egészségügy fejlesztésére

Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a legfrissebb videós Facebook-üzenetében felidézte, hogy amint a magyar gazdaság teljesítőképessége lehetővé tette, a kormány nagyszabású egészségügyi fejlesztésekbe kezdett Budapesten.

Jelentős forrásokat mozgósított a magyar kormány az elmúlt években a fővárosi kórházak és szakrendelők megújítására. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint az egészség érték, ezért a kormányzat nemcsak a kórházi infrastruktúrába, hanem az alapvető diagnosztikai ellátásba is kiemelt összegeket fektet. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Takács Péter: A kormány célja, hogy a budapesti lakosok gyorsabban és korszerűbb körülmények között juthassanak egészségügyi ellátáshoz

Most már több mint 140 milliárd forintot költöttünk budapesti kórházakra és szakrendelőkre. Ez egy óriási dolog, de erre a Covid alatt még egy lapáttal rátettünk, és a legnagyobb budapesti kórházakban egy kórházfelújítási programot kezdtünk, még plusz 100 milliárd forint értékben”

- mondta Takács Péter.

Az államtitkár szerint az elmúlt években mintegy 250 milliárd forint jutott a fővárosi intézményrendszer megújítására, amit az egészségügyi infrastruktúra állapota is indokolt. A fejlesztések nemcsak a kórházakra, hanem a nagy betegforgalmat bonyolító szakrendelőkre is kiterjedtek.

Fontos volt, hogy ne csak kórházakról beszéljünk, ne csak kórházakra összpontosítsunk, hanem a nagy betegforgalmat bonyolító és az ellátórendszerben igen fontos szerepet játszó szakrendelők és Magyarország kormánya egy tavalyi kormánydöntésnek köszönhetően majdnem egymilliárd forintot biztosított itteni rendelő céljaira, az itteni infrastruktúra javítására, beleértve orvostechnikai eszközök beszerzését is”

- emelte ki a politikus.

A támogatásból többek között gasztroenterológiai labor és digitális mammográf beszerzése is megvalósult. Ezek kulcsfontosságúak a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek korai diagnosztikájában, illetve terápiájában.

Takács Péter hangsúlyozta, hogy a korszerű berendezések és a megújuló infrastruktúra mellett az egészség megőrzése a legfontosabb.

Én bíztatnék arra is mindenkit, hogy jelenjen meg a szűrésen, vigyázzon az egészségére! Az egészség az egy érték, ezt próbáljuk mi a kormányzati kommunikációban is erősíteni”

- fogalmazott az államtitkár.