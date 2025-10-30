Hírlevél

Takács Péter

Takács Péter egészségügyi államtitkár kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

„Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni... Az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezték is, hogy szívesen megszervezik. Menni fognak a meghívók. Vedd le a szakértőidről a szájkosarat, és fogadjátok el az egyiket!” – ezt üzente Takács Péter egészségügyi államtitkár a Tisza Párt vezérének.
Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-bejegyzésében ezt üzente Magyar Péternek:

Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni... Az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezték is, hogy szívesen megszervezik. Menni fognak a meghívók. Vedd le a szakértőidről a szájkosarat és fogadjátok el az egyiket! (Felőlem jöhetsz te is, ha egyedül nem mered elengedni.)”

– üzente az államtitkár a Tisza Párt vezérének.

