Takács Péter egészségügyi államtitkár kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-bejegyzésében ezt üzente Magyar Péternek: Várom szeretettel Hegedűs urat is egy nyilvános, élő vitára. Abból jól szoktatok kijönni... Az M1, a Hír TV, a Mandiner és az MCC már jelezték is, hogy szívesen megszervezik. Menni fognak a meghívók. Vedd le a szakértőidről a szájkosarat és fogadjátok el az egyiket! (Felőlem jöhetsz te is, ha egyedül nem mered elengedni.)” – üzente az államtitkár a Tisza Párt vezérének.

