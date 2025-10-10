Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Takács Péter

Takács Péter fontos bejelentést tett a munkát vállaló nyugdíjasokról

1 órája
Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál. Takács Péter egészségügyi államtitkár sajtótájékoztatón jelentette be a hírt pénteken.
Takács Péter egészségügy nyugdíjas foglalkoztatás

Takács Péter közölte: az egészségügyi dolgozók a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól, ha nyugdíjasnként tovább foglalkoztatják őket.

Takács Péter: egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyben(Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)
Takács Péter: egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyben(Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Hozzátette: a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ), valamint a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete már régóta jelezte a nyugdíj melletti foglalkoztatás szabályainak átgondolását.

Cser Ágnes, az MSZ EDDSZ elnöke úgy fogalmazott: lehetőség eddig is volt a továbbfoglalkoztatásra, csak kicsit bonyolultan, mostantól azonban az egészségügyben dolgozók is megkapják a nyugdíjukat és a keresetüket is.

 

