Reform az alapellátásban: bővülhet a háziorvosok mozgástere

A jövőben gyorsabban és kevesebb áttétellel juthatnak ellátáshoz a betegek, ha megvalósul a háziorvosok jogosultságainak bővítése – erről számolt be legutóbbi bejegyzésében Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. A tervek szerint a családorvosok több típusú gyógyszer felírására kapnának felhatalmazást, valamint bizonyos vizsgálatokat szakorvosi beutaló nélkül is elrendelhetnének vagy akár elvégezhetnének. Mindez a betegutak lerövidítését, a várakozási idők csökkentését és az egészségügyi rendszer tehermentesítését szolgálja.
A háziorvosok azok a kapuőrök, akik az egészségügyi ellátórendszer alappillérei”
– emelte ki Takács Péter, hozzátéve, hogy a kompetenciabővítés révén kulcsszerepük tovább erősödhet az ellátási folyamatban.
Élénk szakmai egyeztetések folynak
Az államtitkár hangsúlyozta: a szabályozási javaslatokat az érintett szakemberek bevonásával dolgozzák ki, a cél egy átláthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb alapellátási rendszer megteremtése. A sajtótájékoztatón Prof. dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője és dr. Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos is részt vett, jelezve, hogy a szakma támogatja az előrelépést. Az államtitkár bízik benne, hogy a véglegesítést követően mielőbb életbe léphet az egyszerűsített, gördülékenyebb ellátási rendszer.