Rendkívüli

Lopás

Takács Péter

Reform az alapellátásban: bővülhet a háziorvosok mozgástere

Reform jöhet az alapellátásban: Takács Péter tervei szerint a háziorvosok több jogosítványt kaphatnak.
A jövőben gyorsabban és kevesebb áttétellel juthatnak ellátáshoz a betegek, ha megvalósul a háziorvosok jogosultságainak bővítése – erről számolt be legutóbbi bejegyzésében Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. A tervek szerint a családorvosok több típusú gyógyszer felírására kapnának felhatalmazást, valamint bizonyos vizsgálatokat szakorvosi beutaló nélkül is elrendelhetnének vagy akár elvégezhetnének. Mindez a betegutak lerövidítését, a várakozási idők csökkentését és az egészségügyi rendszer tehermentesítését szolgálja.

Takács Péter
Takács Péter célja, hogy a háziorvosok kompetenciájának bővítése tehermentesítse az egészségügyet
Forrás: Unsplash

A háziorvosok azok a kapuőrök, akik az egészségügyi ellátórendszer alappillérei” 

– emelte ki Takács Péter, hozzátéve, hogy a kompetenciabővítés révén kulcsszerepük tovább erősödhet az ellátási folyamatban. 

Takács Péter: Több mint 250 milliárd forintot fordított a kormány a budapesti egészségügy fejlesztésére

Élénk szakmai egyeztetések folynak

Az államtitkár hangsúlyozta: a szabályozási javaslatokat az érintett szakemberek bevonásával dolgozzák ki, a cél egy átláthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb alapellátási rendszer megteremtése. A sajtótájékoztatón Prof. dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének vezetője és dr. Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos is részt vett, jelezve, hogy a szakma támogatja az előrelépést. Az államtitkár bízik benne, hogy a véglegesítést követően mielőbb életbe léphet az egyszerűsített, gördülékenyebb ellátási rendszer.

