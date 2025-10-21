Reform az alapellátásban: bővülhet a háziorvosok mozgástere

A jövőben gyorsabban és kevesebb áttétellel juthatnak ellátáshoz a betegek, ha megvalósul a háziorvosok jogosultságainak bővítése – erről számolt be legutóbbi bejegyzésében Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. A tervek szerint a családorvosok több típusú gyógyszer felírására kapnának felhatalmazást, valamint bizonyos vizsgálatokat szakorvosi beutaló nélkül is elrendelhetnének vagy akár elvégezhetnének. Mindez a betegutak lerövidítését, a várakozási idők csökkentését és az egészségügyi rendszer tehermentesítését szolgálja.

Takács Péter célja, hogy a háziorvosok kompetenciájának bővítése tehermentesítse az egészségügyet

Forrás: Unsplash

A háziorvosok azok a kapuőrök, akik az egészségügyi ellátórendszer alappillérei”

– emelte ki Takács Péter, hozzátéve, hogy a kompetenciabővítés révén kulcsszerepük tovább erősödhet az ellátási folyamatban.