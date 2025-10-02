Leplezetlenül tolja a Tisza propagandáját a Magyar Orvosi Kamara vezetése

A Tisza Párt és Magyar Péter egészségügyi konferenciát próbál szervezni, de nemhogy résztvevőkkel, de még helyszínnel is csehül áll Magyar Péter, ezért inkább álhírgyártásba fogott – közölte Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebookon.

Takács: A Magyar Orvosi Kamara vezetősége Magyar Péter segítségére sietett a botránykeltésben

Fotó: Facebook/Takács Péter

Az államtitkár által a Tisza Párt pártrendezvényének előre kudarcosnak ítélt találkozóját a Magyar Orvosi Kamara segítségével próbálja menteni Magyar Péter – teszi hozzá Takács.

Ahogyan fogalmaz:

„Szóval erősen kudarcosnak tűnik a dolog, úgyhogy megint nem marad számodra más, mint az álhírgyártás és a botránykeltés.”

A Magyar Orvosi Kamara az álhírgyártás mezejére lépett Takács Péter szerint

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a mostanában magyar orvosok Tisza szigeteként működő MOK elnöksége és a Magyar Pétert szolgai módon kiszolgáló cselédsajtó is támogatta az álhírgyártást:

„Az általatok gyártott álhírrel szemben a műsorban éppen arról beszéltem, hogy több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel egyébként a Kamara is egyetért).”

Az államtitkár azt javasolja, hogy hallgassák meg az eredeti beszélgetést, amelyből egyértelműen kiderül, hogy ki hazudik ebben a történetben: Magyar Péter.