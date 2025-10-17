Hírlevél

A Tisza és a baráti sajtója most az egészségügy kapcsán nézi hülyének a magyarokat

A magyar egészségügy leépítésével kampányolnak Magyar Péterék, miközben az őket támogató sajtó pozitív dologként ír a kórházbezárásokról – mutatott rá Takács Péter egészségügyi államtitkár pénteki Facebook-bejegyzésében.
„Megint hülyének nézik a magyarokat! Épül a narratíva…” – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-bejegyzésében annak kapcsán, hogy a balliberális sajtó intenzíven népszerűsíteni kezdte Magyar Péterék terveit az egészségügy „átalakításával” kapcsolatban. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péterék hülyének nézik az embereket.
Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péterék hülyének nézik az embereket (forrás: Facebook)

Az egészségügy leépítését adják el programként 

– Most, hogy a Tisza politikusai (Tarr Zoltán) és „szakértői” (Hegedűs Zsolt, Kincses Gyula, Gilly Gyula) egyre nyíltabban beszélnek az egészségügyi programjuk várható hatásairól – kórházbezárások, ágyszámcsökkentés, szülészeti, ortopédiai osztályok megszüntetése, vizitdíj –, a propagandasajtó is akcióba lépett. 

Magyar Hang(ja) most is szeretne az élharcosok közé tartozni, úgyhogy rögtön nekiállt megmagyarázni, hogy a kórházbezárások tulajdonképpen jó dolgot jelentenek majd a magyaroknak

 – írta Takács, a Magyar Hang című hírportál cikkére utalva

Markáns vélemény: a Telex nemcsak csúsztat, hanem le is nézi azokat, akikhez szól

Az államtitkár szerint ismerős a módszertan: A Tisza adóemelési programjáról és a progresszív adózásról is „bebizonyította” a baráti sajtójuk, hogy ennél jobb dolog nem is történhet a bugris magyar választóval és aki ezt nem látja be, az ostoba, elmaradott vidéki véglény”.

Mélyen tisztelt tiszás megmondóemberek és propagandisták! Meddig tervezik még, hogy csúcsra járatják a magyarok lenézését és kioktatását? 

Miért gondolják, hogy ez – bár eddig soha nem működött – most majd eredményre vezet? – tette fel a kérdést Takács Péter.

 

