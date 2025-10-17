A Tisza és a baráti sajtója most az egészségügy kapcsán nézi hülyének a magyarokat

„Megint hülyének nézik a magyarokat! Épül a narratíva…” – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-bejegyzésében annak kapcsán, hogy a balliberális sajtó intenzíven népszerűsíteni kezdte Magyar Péterék terveit az egészségügy „átalakításával” kapcsolatban.
Az egészségügy leépítését adják el programként
– Most, hogy a Tisza politikusai (Tarr Zoltán) és „szakértői” (Hegedűs Zsolt, Kincses Gyula, Gilly Gyula) egyre nyíltabban beszélnek az egészségügyi programjuk várható hatásairól – kórházbezárások, ágyszámcsökkentés, szülészeti, ortopédiai osztályok megszüntetése, vizitdíj –, a propagandasajtó is akcióba lépett.
Magyar Hang(ja) most is szeretne az élharcosok közé tartozni, úgyhogy rögtön nekiállt megmagyarázni, hogy a kórházbezárások tulajdonképpen jó dolgot jelentenek majd a magyaroknak
– írta Takács, a Magyar Hang című hírportál cikkére utalva.
Az államtitkár szerint ismerős a módszertan: A Tisza adóemelési programjáról és a progresszív adózásról is „bebizonyította” a baráti sajtójuk, hogy ennél jobb dolog nem is történhet a bugris magyar választóval és aki ezt nem látja be, az ostoba, elmaradott vidéki véglény”.
Mélyen tisztelt tiszás megmondóemberek és propagandisták! Meddig tervezik még, hogy csúcsra járatják a magyarok lenézését és kioktatását?
Miért gondolják, hogy ez – bár eddig soha nem működött – most majd eredményre vezet? – tette fel a kérdést Takács Péter.