A Tisza és a baráti sajtója most az egészségügy kapcsán nézi hülyének a magyarokat

„Megint hülyének nézik a magyarokat! Épül a narratíva…” – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-bejegyzésében annak kapcsán, hogy a balliberális sajtó intenzíven népszerűsíteni kezdte Magyar Péterék terveit az egészségügy „átalakításával” kapcsolatban.

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar Péterék hülyének nézik az embereket (forrás: Facebook)

Az egészségügy leépítését adják el programként

– Most, hogy a Tisza politikusai (Tarr Zoltán) és „szakértői” (Hegedűs Zsolt, Kincses Gyula, Gilly Gyula) egyre nyíltabban beszélnek az egészségügyi programjuk várható hatásairól – kórházbezárások, ágyszámcsökkentés, szülészeti, ortopédiai osztályok megszüntetése, vizitdíj –, a propagandasajtó is akcióba lépett.

Magyar Hang(ja) most is szeretne az élharcosok közé tartozni, úgyhogy rögtön nekiállt megmagyarázni, hogy a kórházbezárások tulajdonképpen jó dolgot jelentenek majd a magyaroknak

– írta Takács, a Magyar Hang című hírportál cikkére utalva.