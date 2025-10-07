Az egészségügyi államtitkár üzent az orvosbáróknak: nincsenek biztonságban!

Az Index cikke alapján a BRFK gazdasági nyomozói több száz millió forintot foglaltak le egy fővárosi kórházban, ahol két főorvos és egy szociális munkás jogtalanul kérhetett összegeket a betegek állami finanszírozású ellátásáért. A gyanú szerint az orvosok havonta 100–140 ezer forintot szedtek „alapítványi támogatásként”, és egy illegális pénztárt is működtettek. A rendőrök kétéves nyomozás után csaptak le, a két orvost őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A cikk szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat már 2023-ban feljelentést tett az ügyben.

A gyanú szerint az orvosok egy pénztárt is működtettek. Takács Péter leszögezte: az orvosbárók nincsenek biztonságban!

Fotó: YouTube/Police Hungary

Takács Péter kemény üzenete

Üzenem az orvosbáróknak, hogy nincsenek biztonságban! Aki visszaél a beteg ember és hozzátartozói kiszolgáltatott helyzetével, az árt a betegnek, árt az orvostársadalomnak és árt az egész magyar egészségügynek!”

– írta közösségi oldalán az egészségügyi államtitkár, aki komoly erőfeszítéseket tett az utóbbi években a különböző visszaélésekre alkalmat adó gyakorlatok, így például a hálapénz visszaszorítására is.