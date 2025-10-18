A magyarok többsége támogatja az internetes álhírterjesztőkkel szembeni szigorúbb fellápást a XXI. Század Intézet kutatása szerint

A XXI. Század Intézet sorozatának első felmérése október elején a véleménynyilvánítás szabadságát és a közösségi médiában tapasztalható visszajelzéseket vizsgálta. A kutatás szerint a magyarok közel fele (47 százalék) úgy érzi, teljesen vagy többé-kevésbé szabadon kifejtheti a véleményét az online térben, míg mindössze 15 százalékuk vallotta, hogy ezt egyáltalán nem teheti meg.

Forrás: XXI. Század Intézet

XXI. Század Intézet: társadalmi egyetértés

Ugyanakkor sokan úgy érzik, a szabad véleménynyilvánításnak ára van: a megkérdezettek 43 százaléka szerint rendszeresen vagy alkalmanként érik őket emberi méltóságukat sértő kommentek, ha véleményt nyilvánítanak. Csaknem minden negyedik válaszadó (24 százalék) viszont azt mondta, hogy soha nem találkozott ilyen támadásokkal.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy az online tér szabályozásának kérdése pártállástól függetlenül hasonló megítélés alá esik. A válaszadók túlnyomó többsége, tízből nyolc ember (82 százalék) egyetért azzal, hogy szigorítani kellene a jogszabályokat az internetes bántalmazás visszaszorítása és a sértő kommentekkel szembeni fellépés érdekében. Ezt a véleményt nemcsak a Fidesz-szavazók 91 százaléka, hanem a Tisza Párt támogatóinak 75 százaléka is osztja.

Még szélesebb az egyetértés az álhírek elleni fellépés kérdésében: tízből kilenc válaszadó (89 százalék) támogatná a jogszabályok szigorítását az online dezinformáció visszaszorítására. Ezzel a Fidesz-szavazók 94 százaléka és a Tisza-szavazók 87 százaléka is egyetért.

A kutatás összegzése szerint a digitális térben megélt szabadsággal kapcsolatban vannak olyan alapvető értékek, mint az emberi méltóság védelme és a hiteles tájékozódás fontossága, amelyek nem pártpolitikai alapon osztják meg a társadalmat.

A felmérés a XXI. Század Intézet „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” című kutatási projektjének keretében készült, 2025. október 6–8. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével.