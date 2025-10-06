A Tisza megszüntetné a sport TAO-támogatását

Az Országgyűlés hétfői vitanapján a fideszes Szatmáry Kristóf úgy fogalmazott, hogy a Kármán András nyilatkozata egyértelművé tette: a Tisza Párt nem építeni akar, hanem elvenni, és ez a politika Gyurcsány Ferenc korszakát idézi. A képviselő hangsúlyozta: a TAO-támogatás lényege, hogy az állam nem elveszi, hanem átengedi a cégek társasági adójának egy részét, amelyet sport utánpótlásra és fejlesztésekre fordítanak. Ennek köszönhetően ma országosan 33 ezer sportfejlesztés fut, háromezer szervezet részvételével, és az igazolt sportolók száma 200 ezerről 300 ezer fölé emelkedett.

A Tisza Párt nagy valószínűséggel a TAO-támogatások elvételét tervezni.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet