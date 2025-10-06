Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

tao

A Tisza megszüntetné a sport TAO-támogatását

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza gazdaságpolitikai szakértője, Kármán András szerint túl sok pénzt költ a kormány sportra, egyházra és kultúrára. Szatmáry Kristóf és Vargha Tamás szerint ezzel a tiszások megszorításokat terveznek, amelyek a sport jövőjét veszélyeztetnék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
taosportTisza PárttámogatásVargha TamásmegszorításokKármán AndrásSzatmáry Kristóf

Az Országgyűlés hétfői vitanapján a fideszes Szatmáry Kristóf úgy fogalmazott, hogy a Kármán András nyilatkozata egyértelművé tette: a Tisza Párt nem építeni akar, hanem elvenni, és ez a politika Gyurcsány Ferenc korszakát idézi. A képviselő hangsúlyozta: a TAO-támogatás lényege, hogy az állam nem elveszi, hanem átengedi a cégek társasági adójának egy részét, amelyet sport utánpótlásra és fejlesztésekre fordítanak. Ennek köszönhetően ma országosan 33 ezer sportfejlesztés fut, háromezer szervezet részvételével, és az igazolt sportolók száma 200 ezerről 300 ezer fölé emelkedett.

TAO
A Tisza Párt nagy valószínűséggel a TAO-támogatások elvételét tervezni.
Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet
Orbán Viktor: A Tisza Párt titkolja a terveit, mi nem árulunk zsákbamacskát!

Szinte minden területen megszorításokra készül a Tisza Párt

Vargha Tamás honvédelmi államtitkár hozzátette: 

Lassan nem marad olyan szakpolitikai terület, ahol a Tisza ne a juttatások elvételére készülne. 

Kiemelte, hogy a kormány célja a tömegsport támogatása, ami nem valósulhatna meg a TAO nélkül. A támogatás tette lehetővé, hogy újra népszerűvé váljanak a labdarúgás, a kézilabda, a vízilabda és a jégkorong, valamint széles körben elterjedjen az egészséges életmód szemlélete.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!