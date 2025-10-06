A Tisza megszüntetné a sport TAO-támogatását

Az Országgyűlés hétfői vitanapján a fideszes Szatmáry Kristóf úgy fogalmazott, hogy a Kármán András nyilatkozata egyértelművé tette: a Tisza Párt nem építeni akar, hanem elvenni, és ez a politika Gyurcsány Ferenc korszakát idézi. A képviselő hangsúlyozta: a TAO-támogatás lényege, hogy az állam nem elveszi, hanem átengedi a cégek társasági adójának egy részét, amelyet sport utánpótlásra és fejlesztésekre fordítanak. Ennek köszönhetően ma országosan 33 ezer sportfejlesztés fut, háromezer szervezet részvételével, és az igazolt sportolók száma 200 ezerről 300 ezer fölé emelkedett.
Vargha Tamás honvédelmi államtitkár hozzátette:
Lassan nem marad olyan szakpolitikai terület, ahol a Tisza ne a juttatások elvételére készülne.
Kiemelte, hogy a kormány célja a tömegsport támogatása, ami nem valósulhatna meg a TAO nélkül. A támogatás tette lehetővé, hogy újra népszerűvé váljanak a labdarúgás, a kézilabda, a vízilabda és a jégkorong, valamint széles körben elterjedjen az egészséges életmód szemlélete.