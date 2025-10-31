Tarr Zoltán beismerése tarol a neten!

Mint ismert, idén áprilisban Kollár Kinga, Magyar Péter EP-képviselője egy brüsszeli bizottsági ülésen arról beszélt, hogy szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. Tarr Zoltán sem szomorkodik a Magyarország elleni támadások miatt – fedte fel írásában a Tűzfalcsoport.
A Tűzfalcsoport felidézte azt is, amit ennek keretében Kollár mondott:
„Most, ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”
Tarr Zoltán átvette a stafétát Kollár Kingától
Az írás felidézi, hogy ezt követően májusban interjút adott Tarr Zoltán az angol nyelvű lengyel hírcsatorna, a Telewizja Polska nevű állami közmédia részlegének számító TVP World csatornának.
Ebben a bizonyítottan hibás EU-s szankciós politika kapcsán a műsorvezető a szankciós politikáról és Magyarországról kérdezte Tarrt, aki ezzel kapcsolatban kijelentette:
„Örülök, hogy az EU alternatív, okos megoldásokon gondolkodik, hogy nekimenjen Orbánnak.”
Ezután azt fejtegeti, hogy a kormány e tekintetben „mocskos játékot játszik”, majd hozzáteszi a végén:
„Reméljük, hogy az európai szervezetek és a tanács tagjai felismerik ezt, és találnak megfelelő módot, hogy kezeljék”
Tarr Zoltán tehát nem állít kevesebbet a Tisza Párt alelnökeként, hogy a kormánnyal szembeni alternatív okos támadás Brüsszel részéről – ilyenek lehetnek sajtóhírek szerint
- a jogszerűtlen pénzmegvonások elhúzása,
- hazánk vétójogának kikerülése,
- illetve a belpolitikai beavatkozás a Tisza javára
– örömmel tölti el.