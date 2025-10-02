Hírlevél

Tarr Zoltán

Iskolabezárások és kórházi tisztogatás – Tarr Zoltán leleplezte a Tisza valódi programját

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Alig telik el nap, hogy ne bukna ki egy újabb kínos beismerés a Tisza Párt alelnökéről. Tarr Zoltán a napvilágra került felvételen elmondta, hogy mi várna ránk kormányváltás esetén: prioritást élvezne a kórházi ágyak csökkentése és az iskolák bezárása. Mindez leöntve olcsó politikai marketinggel – derül ki a Tűzfalcsoport elemzéséből.
Szinte nem telik el úgy nap, hogy Tarr Zoltánról ne kerülne elő egy újabb részlet, amelyben a Tisza Párt alelnöke saját szavaival árulja el, mire is készülnek. Legutóbb napvilágra került megszólalásában iskolabezárásról és kórházi ágycsökkentésről beszélt, miközben a párt vezetése kifelé folyamatosan tagadja, hogy megszorításokat tervezne – írja a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében. A kiszivárgott felvételek azonban rendre azt bizonyítják, hogy a Tisza Párt valójában kemény megszorításokra készül.

Tarr Zoltán
Tarr Zoltán ismét elszólta magát a Tisza Párt lecsökkentené a kórházi ágyak számát
Iskolabezárás és kórházi ágycsökkentés

Tarr arról is beszélt, hogy át kell gondolni, szükséges-e mindenütt ugyanannyi kórházi ágy, és érdemes-e fenntartani kis iskolákat.

Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban. Tehát, hogy annyi ágy kell, nem tudom, a neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, fül-orr-gégészeten, meg nem biztos, hogy olyan meg olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind-mind át kell gondolni”

– fogalmazott a politikus. 

Amikor a politika „racionalizálásról” és „struktúraátalakításról” beszél, abból rendszerint bezárások és megszorítások következnek. Ilyenkor valójában a 2000-es évek balliberális kormányai által alkalmazott leépítési logikát hozná vissza. Érdemes visszagondolni: 2002 és 2010 között hivatalosan közel 380 iskola szűnt meg, az összevonásokkal együtt pedig a bezárások száma bőven 500 fölé emelkedett. Sok gyermeket naponta több órán át buszoztattak, hogy eljussanak egy központi iskolába. Az egészségügyben 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel: sok esetben egész osztályokat zártak be, máskor pedig a részlegeket „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítették, ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett.

Veszélyes múltidézés: a Tisza embere a ’95-ös Bokros-csomagot dicsőíti

Más területeken is húsbavágó változtatások várhatóak

Tarr büszkén vallotta be, hogy Laczó Adrienn „kiugrott bíró” és a Tisza Párt már dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”. Az inspirációt pedig nem más adta, mint Donald Tusk 2023-as lengyelországi hatalomátvételéből. Csakhogy erről itthon kevesen tudják, vajon mennyire zajlott demokratikusan. A közigazgatásban dolgozók és a magyar gazdák is komoly nehézségek elé néznének: előbbiek esetén az alelnök „politikai tisztogatást”, utóbbiak esetén pedig az agrártámogatások elvételét ígérte.

Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda

– nyilatkozta lenézően, hozzátéve, hogy a magyar gazdáknak felesleges versenyezni az ukrán búzával és kukoricával.

Nagy István: Megvédjük a magyar gazdák támogatásait

Politikai tartalom helyett marketing

Tarr még pártelnökét sem kímélte, amikor kijelentette:

Péter egy politikai termék.”

Hozzátette, hogy szerinte a politika ma már brandek versenyéről szól, nem pedig tartalomról. Ez pedig mit is jelent? Azt, hogy politikai tartalom háttérbe szorul, miközben az állampolgárok valós érdekei könnyen feláldozódhatnak a puszta imázsépítés oltárán.

Kérdés, hogy vajon a választók és személyesen Magyar Péter mit fog szólni a napvilágra került újabb őszinteségi rohamhoz.

 

