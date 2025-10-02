Iskolabezárások és kórházi tisztogatás – Tarr Zoltán leleplezte a Tisza valódi programját

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Tarr Zoltánról ne kerülne elő egy újabb részlet, amelyben a Tisza Párt alelnöke saját szavaival árulja el, mire is készülnek. Legutóbb napvilágra került megszólalásában iskolabezárásról és kórházi ágycsökkentésről beszélt, miközben a párt vezetése kifelé folyamatosan tagadja, hogy megszorításokat tervezne – írja a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében. A kiszivárgott felvételek azonban rendre azt bizonyítják, hogy a Tisza Párt valójában kemény megszorításokra készül.

Tarr Zoltán ismét elszólta magát a Tisza Párt lecsökkentené a kórházi ágyak számát

Iskolabezárás és kórházi ágycsökkentés

Tarr arról is beszélt, hogy át kell gondolni, szükséges-e mindenütt ugyanannyi kórházi ágy, és érdemes-e fenntartani kis iskolákat.

Tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban. Tehát, hogy annyi ágy kell, nem tudom, a neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, fül-orr-gégészeten, meg nem biztos, hogy olyan meg olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind-mind át kell gondolni”

– fogalmazott a politikus.

Amikor a politika „racionalizálásról” és „struktúraátalakításról” beszél, abból rendszerint bezárások és megszorítások következnek. Ilyenkor valójában a 2000-es évek balliberális kormányai által alkalmazott leépítési logikát hozná vissza. Érdemes visszagondolni: 2002 és 2010 között hivatalosan közel 380 iskola szűnt meg, az összevonásokkal együtt pedig a bezárások száma bőven 500 fölé emelkedett. Sok gyermeket naponta több órán át buszoztattak, hogy eljussanak egy központi iskolába. Az egészségügyben 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel: sok esetben egész osztályokat zártak be, máskor pedig a részlegeket „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítették, ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett.