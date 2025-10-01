Vége van! Magyar Péter kipenderítette Tarr Zoltánt

Magyar Péter úgy penderítette ki Tarr Zoltánt, hogy észre sem vettük. A Tisza-adó beismerése után Kulja sorsára jutott, szegény. De ha nem is az adóemelésről beszélt, hanem csak félreértették, meg AI és hamisítvány a felvétel, akkor miért kellett leváltani ezt a remek embert? Megbízhatatlan hazudós lúzerek ezek egytől egyig – írja Facebook-videója felett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Tarr Zoltán etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni

A politikus által posztolt felvételen először egy júliusi felvétel látható, ahol Tarr Zoltánt a Tisza Párt koordinátoraként vezették fel. Ezt követően látható Tarr Zoltán júliusi elszólása, majd Magyar Péter augusztusban egy videóban bemutatta Tanács Zoltánt, a párt új koordinátorát.

Adóbotrány a Tisza Pártnál – ezért válthatták le Tarr Zoltánt

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy átfogó gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakembereknek is bemutattak. Később a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát, mondván: a Tisza Párt kormányra kerülését követően átalakítaná az szja rendszerét is. A politikus etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és

majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni”

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– tette hozzá a párt alelnöke.