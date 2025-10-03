Távozik az ATV-től a csatorna egyik ismert híradós arca

Krug Emília a közösségi oldalán azt írta: „Lesz még idő a búcsúra, egyelőre annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm az ATV-nek és Németh S. Szilárd vezérigazgató úrnak, hogy tévés pályám kezdetén lehetőséget adott és hitt bennem, és azóta is sok műsorban és több műfajban számított rám. Köszönöm az ATV nézőinek, hogy figyelemmel kísérték a műsoraimat (...)”

Krug Emília (b), az ATV Híradó műsorvezetője 12 év után távozik a csatornától (kép forrása: Facebook/KrugEmilia)

Most azonban úgy érzem, új szakmai kihívásokra vágyom, ezért döntöttem a váltás mellett”

– írta a műsorvezető.

Nem politikai vagy etikai okból távozik

„Döntésem hátterében nem áll politikai vagy etikai ok, békésen távozom november elején az intézménytől. Sok sikert kívánok nekik ebben a hihetetlen izgalmas időszakban!” – tette hozzá.