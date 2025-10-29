Újra utcára vonultak a budapesti taxisok - háromnapos tiltakozást hirdettek a Városházával szemben

Szerdán ismét forgalomlassító demonstrációt tartottak a budapesti taxisok a Városháza előtt, éppen akkor, amikor a Fővárosi Közgyűlés is ülésezett.
A taxisok azt ígérik, minden közgyűlésen ott lesznek, amíg a főváros nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni velük
A Fővárosi Taxi Egyesület szervezte megmozduláson több tucat taxi torlaszolta el a belvárosi utcákat, a tiltakozók így kívánták felhívni a figyelmet a szerintük a szakma ellehetetlenítését célzó fővárosi tervek ellen.
Az egyesület közleménye szerint a demonstrációt azért hívták össze, mert:
Bizonyos érdekcsoportok a szabad taxizást felszámolva külföldieket alkalmazó flottás rendszert akarnak bevezetni Budapesten”.
A taxisok úgy vélik, ezzel a döntéssel a független vállalkozókat kiszorítanák a piacról, miközben a főváros vezetése erről nem is egyeztet érdemben a szakmai szervezetekkel.
A tiltakozók közül többen bementek a Fővárosi Közgyűlés ülésére, hogy ott ismertessék követeléseiket, azonban Karácsony Gergely főpolgármester nem engedte, hogy a levelüket felolvassák. A demonstrálók ezt követően a belváros több pontján is forgalomlassító akciókat tartottak, és bejelentették, hogy három napig folytatják tiltakozásukat.
A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke, Váczi Norbert a közgyűlés után úgy nyilatkozott:
Az eredmények érdekében minden lehetőséget szeretnénk kihasználni, ezért részt veszünk a csütörtöki közmeghallgatáson is.”
Mint mondta, a taxisok ugyanazokat a követeléseket képviselik, mint korábban:
- a tarifamódosítás
- és a létszámszabályozás mellett
- az illegális személyszállítás visszaszorítása a fő céljuk.
A tárgyalások azonban egyelőre nem hoztak áttörést.
A taxisok előző, egy hónappal ezelőtti tiltakozása hasonló követelésekkel zajlott. Akkor is a Városháza előtti demonstrációval és városszerte forgalomlassító akciókkal hívták fel a figyelmet a szakma helyzetére. A taxisok szerint azonban azóta sem történt előrelépés, ezért most újra utcára vonultak, és azt ígérik, minden közgyűlésen ott lesznek, amíg a főváros nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni velük.