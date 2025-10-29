Újra utcára vonultak a budapesti taxisok - háromnapos tiltakozást hirdettek a Városházával szemben

Szerdán ismét forgalomlassító demonstrációt tartottak a budapesti taxisok a Városháza előtt, éppen akkor, amikor a Fővárosi Közgyűlés is ülésezett.

Ismét tüntettek a budapesti taxisok. A fővárosi taxisok több tucat autóval vonultak a Városháza elé, miközben a Fővárosi Közgyűlés ülésezett. A demonstrálók a szabad taxizás ellehetetlenítése, a külföldi flottás rendszer bevezetése és az elhúzódó tárgyalások miatt tiltakoznak. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A taxisok azt ígérik, minden közgyűlésen ott lesznek, amíg a főváros nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni velük

A Fővárosi Taxi Egyesület szervezte megmozduláson több tucat taxi torlaszolta el a belvárosi utcákat, a tiltakozók így kívánták felhívni a figyelmet a szerintük a szakma ellehetetlenítését célzó fővárosi tervek ellen.

Az egyesület közleménye szerint a demonstrációt azért hívták össze, mert:

Bizonyos érdekcsoportok a szabad taxizást felszámolva külföldieket alkalmazó flottás rendszert akarnak bevezetni Budapesten”.

A taxisok úgy vélik, ezzel a döntéssel a független vállalkozókat kiszorítanák a piacról, miközben a főváros vezetése erről nem is egyeztet érdemben a szakmai szervezetekkel.

A tiltakozók közül többen bementek a Fővárosi Közgyűlés ülésére, hogy ott ismertessék követeléseiket, azonban Karácsony Gergely főpolgármester nem engedte, hogy a levelüket felolvassák. A demonstrálók ezt követően a belváros több pontján is forgalomlassító akciókat tartottak, és bejelentették, hogy három napig folytatják tiltakozásukat.

A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke, Váczi Norbert a közgyűlés után úgy nyilatkozott:

Az eredmények érdekében minden lehetőséget szeretnénk kihasználni, ezért részt veszünk a csütörtöki közmeghallgatáson is.”

Mint mondta, a taxisok ugyanazokat a követeléseket képviselik, mint korábban:

a tarifamódosítás

és a létszámszabályozás mellett

az illegális személyszállítás visszaszorítása a fő céljuk.

A tárgyalások azonban egyelőre nem hoztak áttörést.

A taxisok előző, egy hónappal ezelőtti tiltakozása hasonló követelésekkel zajlott. Akkor is a Városháza előtti demonstrációval és városszerte forgalomlassító akciókkal hívták fel a figyelmet a szakma helyzetére. A taxisok szerint azonban azóta sem történt előrelépés, ezért most újra utcára vonultak, és azt ígérik, minden közgyűlésen ott lesznek, amíg a főváros nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni velük.