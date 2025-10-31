Magyar Péter dühöng – a Telex címlapja robbantotta a bombát!

Amikor pénteken reggel a címlapon vagy a Telexen és a Telex arról ír, hogy újabb kétmilliárd forintot viszek a választókörzetembe, miközben a Tiszának jelöltje sincs, nos ez az érzés megfizethetetlen – fogalmazott Menczer Tamás, aki már egy korábbi bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, ennek Magyar Péter nagyon nem fog örülni.

Hú, mit fog kapni a Telex Magyar Pétertől?! A Tiszának jelöltje sincs, én meg újabb 2 milliárdot viszek a körzetembe fejlesztésekre. Erről ír a Telex

– fogalmazott.

Menczer Tamás a budakörnyéki embereknek azt üzente, köszöni minden településnek és minden közösségnek, amely jelezte felé a fejlesztési igényét.

– A következő hetekben személyesen fel fogok keresni minden közösséget, és személyesen fogom elmondani, hogy mi a helyzet a fejlesztésekkel és milyen munkát végeztem. Lépésről lépésre, tégláról téglára építjük Budakörnyékét

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.