Páty

Nehezen indul a hétvége a Telexnél, ezért kapni fog Magyar Pétertől

Ez akár szabotázs is lehet. Menczer Tamás megköszönte a Telexnek, hogy tudósított a választókerületből.
„Hú, mit fog kapni a Telex Magyar Pétertől?! A Tiszának jelöltje sincs, én meg újabb 2 milliárdot viszek a körzetembe fejlesztésekre. Erről ír a Telex. Kösz!” – írta Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás többször nyilatkozott már a Telexnek is, MenczerTamás, Sátoraljaújhely, HarcosoKlubja
Menczer Tamás többször nyilatkozott már a Telexnek is
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

Ezt nem láttuk a Telexen

Korábban megírtuk, elindul a Pátyot és Telkit összekötő útszakasz teljes felújítása. A 600 millió forintos kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés új úttestet, vízelvezetést, buszmegállókat és biztonságosabb közlekedési feltételeket teremt a térségben.

Akkor Menczer Tamás Lázár Jánossal közösen jelentette be a fejlesztést:

 

