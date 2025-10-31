Nehezen indul a hétvége a Telexnél, ezért kapni fog Magyar Pétertől

„Hú, mit fog kapni a Telex Magyar Pétertől?! A Tiszának jelöltje sincs, én meg újabb 2 milliárdot viszek a körzetembe fejlesztésekre. Erről ír a Telex. Kösz!” – írta Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás többször nyilatkozott már a Telexnek is

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ezt nem láttuk a Telexen

Korábban megírtuk, elindul a Pátyot és Telkit összekötő útszakasz teljes felújítása. A 600 millió forintos kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés új úttestet, vízelvezetést, buszmegállókat és biztonságosabb közlekedési feltételeket teremt a térségben.

Akkor Menczer Tamás Lázár Jánossal közösen jelentette be a fejlesztést: