Tisza Párt

Még a telexesek is jól érezték magukat a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborban

Nagy a koppanás, hogy mi nem titkolunk semmit! Minden úgy van, ahogy mondjuk, meg szabad nézni – írta Orbán Balázs a bejegyzésében arra utalva, hogy még a balliberális telexesek is jól érezték magukat a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborban.
Tisza PártHarcosok KlubjatelexOrbán Balázs

Nagy a koppanás, hogy mi nem titkolunk semmit! Minden úgy van, ahogy mondjuk, meg szabad nézni – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében arra utalva, hogy még a balliberális telexesek is jól érezték magukat a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborban. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

A Tisza Pártnál nem érdemes ezzel próbálkozni, mert elkap az ideg. Hajrá, srácok!

Orbán Viktor ezt üzente a Harcosok Klubja hétvégi edzőtábora után
