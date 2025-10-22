Még a telexesek is jól érezték magukat a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborban

Nagy a koppanás, hogy mi nem titkolunk semmit! Minden úgy van, ahogy mondjuk, meg szabad nézni – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében arra utalva, hogy még a balliberális telexesek is jól érezték magukat a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborban. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

A Tisza Pártnál nem érdemes ezzel próbálkozni, mert elkap az ideg. Hajrá, srácok!