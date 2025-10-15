Bujkál a sajtó elől a lebukott testbeszéd álszakértő

Egyre több dolog derül ki a testbeszéd álszakértő szerepébe bújt ellenzéki propagandistáról. A Fehér Attila nevű férfi a Magyar Nemzet megkeresésére elismerte: ő a Testbeszéd nevű YouTube-csatorna üzemeltetője.

A nyíregyházi ingatlanügynök, újságíró Fehér Attila elismerte a Magyar Nemzetnek nyilatkozva, hogy ő testbeszéd álszakértő. Fotó: Linkedin



A testbeszéd álszakértő nem nyilatkozik saját magáról és a tevékenységéről

A lap munkatársai több kérdést is szerettek volna feltenni neki, többek között arról, hogy milyen alapon nevezi magát testbeszédelemző szakértőnek, miközben semmilyen ehhez szükséges képesítéssel nem rendelkezik. Fehér azonban mindössze annyit közölt: „egyelőre” nem kíván nyilatkozni, majd megszakította a telefonbeszélgetést.

A férfi csatornája a közelmúltban került a figyelem középpontjába a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán. A Testbeszéd tudományos elemzésnek álcázott videói élesen kormányellenes narratívát közvetítettek, és aktívan hozzájárultak az ellenzéki lejárató akció felerősítéséhez.

A csatorna ismertsége különösen akkor nőtt meg, amikor Fehér a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratóanyagot tett közzé. A videó politikailag elfogult, manipulatív tartalma számos kormányellenes felületen terjedt tovább.

A lap kérdései arra is irányultak volna, hogy Fehér etikusnak tartja-e politikailag motivált tartalmainak közzétételét, illetve miért próbálja azokat „szakmai elemzésként” feltüntetni, noha semmilyen valós szakmai háttérrel nem rendelkezik.

Fehér hallgatása egyelőre csak tovább erősíti a gyanút: a Testbeszéd csatorna egy tudományos köntösbe bújtatott politikai fegyver, amely célzottan kormánypárti politikusok lejáratására szolgál.