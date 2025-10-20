Veszélyben a családok pénztárcája: így sújtana a Tisza-adó

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója és Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója a napokban a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt az ukrán háború támogatása érdekében megemelné az adókat Magyarországon a Tisza-adó révén, ezért is kiemelt fontosságú a Békemeneten való részvétel, a háborúellenes petíció aláírása és a nemzeti konzultáción való részvétel minden az ország sorsáért felelősséget vállaló magyar ember számára.

A Fidesz politikusai szerint súlyos gazdasági következményekkel járnának a Tisza-adó tervezett adóemelései, amelyeknek alapvetően Ukrajna finanszírozása lenne a célja. Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A Fidesz mindenkit az Ukrajnát támogató Tisza-adó elleni fellépésre kér

Orbán Balázs a bejegyzésében azt írta:

Fél évvel ezelőtt Magyar Péter az Európai Parlamentben aláírt egy háborúpárti dokumentumot, amely további pénzügyi és katonai támogatásokat ígért Ukrajnának. Tseber Roland, a pártvezető kémkedés miatt Magyarországról kitiltott barátja pedig bevallotta egy ukrán lapnak, hogy Magyar Péter szerint nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni. De semmi nem leplezi le őket jobban, mint az adóemelési terveik. Azért akarják elvenni a magyarok pénzét, mert a brüsszeli háborús terv szerint az így nyert összeget Ukrajnának kell átadni – ebből finanszíroznák a háború folytatását…

Menczer Tamás pedig úgy fogalmazott:

Ezeket a szándékokat és terveket – Tisza-adó, háború, satöbbi – Brüsszelben írják. És amikor Orbán Viktor a brüsszeli vitákban részt vesz, és csak a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, ami nálunk van, sehol máshol nincs. De Orbán Viktor akkor tudja igazán sikeresen és eredményesen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondani Brüsszelben, hogy kedves barátaim, nekünk volt egy aláírásgyűjtésünk és egy nemzeti konzultációnk. És a magyarok százezer- és milliószámra kinyilvánították az akaratukat"….

Mi van a Tisza megszorító csomagjában?

A komoly adónöveléseket tartalmazó titkos tiszás gazdasági megszorító csomag tervről egyre több részlet derül ki. A Tisza szakembereitől számos súlyosan megszorító részlet szivárgott már ki a nyilvánosság elé.

A Tisza Párt gazdasági tervei, amelyek számos olyan lépést tartalmaznak, amelyek rendkívül kedvezőtlen hatásokkal járnának magyar családok számára.