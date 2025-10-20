Veszélyben a családok pénztárcája: így sújtana a Tisza-adó

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója és Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója a napokban a Facebookon arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt az ukrán háború támogatása érdekében megemelné az adókat Magyarországon a Tisza-adó révén, ezért is kiemelt fontosságú a Békemeneten való részvétel, a háborúellenes petíció aláírása és a nemzeti konzultáción való részvétel minden az ország sorsáért felelősséget vállaló magyar ember számára.
A Fidesz mindenkit az Ukrajnát támogató Tisza-adó elleni fellépésre kér
Orbán Balázs a bejegyzésében azt írta:
Fél évvel ezelőtt Magyar Péter az Európai Parlamentben aláírt egy háborúpárti dokumentumot, amely további pénzügyi és katonai támogatásokat ígért Ukrajnának. Tseber Roland, a pártvezető kémkedés miatt Magyarországról kitiltott barátja pedig bevallotta egy ukrán lapnak, hogy Magyar Péter szerint nem szabad terroristákkal tárgyalni, és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.
De semmi nem leplezi le őket jobban, mint az adóemelési terveik. Azért akarják elvenni a magyarok pénzét, mert a brüsszeli háborús terv szerint az így nyert összeget Ukrajnának kell átadni – ebből finanszíroznák a háború folytatását…
Menczer Tamás pedig úgy fogalmazott:
Ezeket a szándékokat és terveket – Tisza-adó, háború, satöbbi – Brüsszelben írják.
És amikor Orbán Viktor a brüsszeli vitákban részt vesz, és csak a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, ami nálunk van, sehol máshol nincs. De Orbán Viktor akkor tudja igazán sikeresen és eredményesen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondani Brüsszelben, hogy kedves barátaim, nekünk volt egy aláírásgyűjtésünk és egy nemzeti konzultációnk. És a magyarok százezer- és milliószámra kinyilvánították az akaratukat"….
Mi van a Tisza megszorító csomagjában?
A komoly adónöveléseket tartalmazó titkos tiszás gazdasági megszorító csomag tervről egyre több részlet derül ki. A Tisza szakembereitől számos súlyosan megszorító részlet szivárgott már ki a nyilvánosság elé.
A Tisza Párt gazdasági tervei, amelyek számos olyan lépést tartalmaznak, amelyek rendkívül kedvezőtlen hatásokkal járnának magyar családok számára.
Az eddig ismertté vált elemek szerint így nézne ki a Tisza megszorító csomagja:
- Jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron, a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett.
- Rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést."
- Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés, az édesanyák adómentességének eltörlése is. Ahogy az Ellenpont nyilvánosságra hozta, Surányi a fenti rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához".
- 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita a Tisza másik tanácsadója is kifejtette, hogy nem ért egyet a 13. havi nyugdíjjal.
- Áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség" az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek", azokkal szemben, akik csirke far-hátot fogyasztanak.
- 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának.
- Társasági adó emelése: Az Index írt arról, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40! százalékos kulcsokkal – vezetne be a Tisza.
Lengyelország az intő példa arra, hogy mire is készül a Tisza Párt
Hogy mennyire nagyon is indokolt a fellépés a Tisza adóemelési tervei ellen azt jól megmutatja az ami Lengyelországban történt. A lengyel tőzsdét ugyanis a napokban pont egy olyan brutális adóterv ütötte ki, amihez hasonlót a Tisza Párt tervez végrehajtani.
Közel 60 százalékkal növelnék a bankok társasági adóját Lengyelországban. A tervet a fegyverkezés költségeivel indokolta Donald Tusk kormánykoalíciója. Pusztán a tervezet bejelentésének a hatására azonnal jelentősen esett a lengyel tőzsdei árfolyam és veszített a lengyel valuta is az értékéből. Ez alapján a társasági adó magyarországi drasztikus megnövelése hasonló következményekkel járna. Az adóemelés látható negatív következményei miatt egyébként a lengyel államfő jelenleg mérlegeli, hogy aláírja-e az adóemelés törvényre emelkedését.