Mondjon Ön is nemet a Tisza-adókra és a sorkötelezettségre – mutatjuk, hogyan!

„Érkeznek a nemzeti konzultációs ívek” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Borbély Ádám. A Fidesz zuglói önkormányzati képviselője hangsúlyozta, ki kell állni a magyar családok védelmért, mondjuk ki minél többen: „nem kérünk a Tisza-adóból!”

Magyar Péterék mélyen belenyúlnának a családok zsebébe, ez ellen is indult most nemzeti konzultáció (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origó is beszámolt, jól halad a kérdőívek kézbesítése. Múlt hét csütörtökön már 1,3 millió címre már eljutottak a kérdőívek, amelyeken a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt egy esetleges kormányra kerülés esetén:

a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemeli, 15-ről akár 22-33 százalékra,

a családi adókedvezmény eltörölnék,

az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,

a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszoros emelnék, 9 százalékról 25 százalékra.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára korábban Facebook-videójában hangsúlyozta: ezek az adóemelések a magyar családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat földhöz vágnák, komoly megélhetési válságot okoznának.

A nemzeti konzultáció mellett petíció is indult

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország hiába képviselte a béke politikáját az orosz-ukrán háború első pillanatától fogva, nem mindenki gondolja ezt így.

Brüsszel és Kijev közös erővel akarják Magyarországot is betolni a konfliktusba.

- fogalmazott. Rámutatott: Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz ezért is beszél a kötelező sorkötelezettség visszaállításáról.

Orbán Balázs ezért azt kéri, mindenki írja alá a Fidelitas petícióját,

hogy a magyar fiataloknak soha ne kelljen részt venniük az orosz-ukrán háborúban.