Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

Tisza-adó

Mondjon Ön is nemet a Tisza-adókra és a sorkötelezettségre – mutatjuk, hogyan!

Ki kell állni a magyar családok védelmért, ezért is fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt – hívta fel a figyelmet Borbély Ádám, a Fidesz zuglói önkormányzati képviselője. Mint ismert, a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén mélyen beleúnyúlna a magyar családok zsebébe. Az adóemelésekről szóló nemzeti konzultáció mellett online petíció indul a sorkötelezettség visszaállítása ellen, amelynek szintén hatalmas súlya van.
Tisza-adó

„Érkeznek a nemzeti konzultációs ívek” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Borbély Ádám. A Fidesz zuglói önkormányzati képviselője hangsúlyozta, ki kell állni a magyar családok védelmért, mondjuk ki minél többen: „nem kérünk a Tisza-adóból!”

Magyar Péterék mélyen belenyúlnának a családok zsebébe, ez ellen is indult most nemzeti konzultáció (Forrás: Facebook)
Ahogy arról az Origó is beszámolt, jól halad a kérdőívek kézbesítése. Múlt hét csütörtökön már 1,3 millió címre már eljutottak a kérdőívek, amelyeken a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt egy esetleges kormányra kerülés esetén:

  • a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemeli, 15-ről akár 22-33 százalékra, 
  • a családi adókedvezmény eltörölnék,
  • az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,
  • a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszoros emelnék, 9 százalékról  25 százalékra.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára korábban Facebook-videójában hangsúlyozta: ezek az adóemelések a magyar családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat földhöz vágnák, komoly megélhetési válságot okoznának.

A nemzeti konzultáció mellett petíció is indult

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország hiába képviselte a béke politikáját az orosz-ukrán háború első pillanatától fogva, nem mindenki gondolja ezt így.

Brüsszel és Kijev közös erővel akarják Magyarországot is betolni a konfliktusba. 

- fogalmazott. Rámutatott: Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz ezért is beszél a kötelező sorkötelezettség visszaállításáról

Orbán Balázs ezért azt kéri, mindenki írja alá a Fidelitas petícióját

hogy a magyar fiataloknak soha ne kelljen részt venniük az orosz-ukrán háborúban.

 

