Itt az újabb kanyar! Tájékoztatták a szakbizottságot a Tisza adatszivárgási ügyéről

Tájékoztatást kapott az aktuális nemzetbiztonsági ügyekről szóló egyeztetés részeként a parlament szakbizottsága a Tisza adatszivárgási botrányáról, amelynek vannak titkosszolgálati szálai is – tudta meg a Magyar Nemzet.

Komoly kérdéseket vet fel a Tisza applikációja (Forrás: YouTube)

Folytatódik a Tisza adatszivárgási ügye

Egyelőre azonban még tart az ügy vizsgálata,

így a lap szerint még a későbbiekben részletesebben is tájékoztatják még az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát. Várhatóan anonimizálva jelentés is készül majd ebben a témában az elhárítás és a hírszerzés részéről.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásból közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki az internetre, és láthatók most is. A kiszivárgott adatbázis alapján úgy tűnik, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható az ukrán Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltathatta a Tisza telefonos applikációját. Ebből pedig az is következhet, hogy a tiszás szimpatizánsok adatai ukrán kézbe kerültek.

A munkát az a PettersonApps végezhette el, amelynek vezérigazgatója támogatja Volodimir Zelenszkijt, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben is. Közben kiderült az is, hogy Radnai Márk, a Tisza alelnöke tavasszal Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel. Mint a Magyar Nemzet írja, az ügyben már vizsgálódik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Szuverenitásvédelmi Hivatal is.

Az Ellenpont nemrég részletes feltáró anyagot közölt arról, hogy egy kiterjedt céghálózat részeként miként kapcsolódhat az ukrán kémként azonosított Holló István a váci Tisza-szigethez és azon keresztül a Tiszához. A cikkben szerepelt Nikoletti András neve is, aki Magyar Péter politikai mozgalmának támogatójaként jelenthet kapcsolatot. A publikálást követően Nikoletti privát Messenger-üzenetben fenyegette meg a cikk szerzőjét.