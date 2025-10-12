Az megvan, hogy a héten újabb Tisza-sziget oszlott fel? Magyar Péter újabb lebőgése

Az megvan, hogy a héten feloszlott a nagykállói Tisza-sziget? – tette fel a kérdést Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán.

Apad a Tisza, fogynak a szigetek

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A politikus meg is válaszolta azt, hogy miért, ahogyan fogalmazott:

„Magyar Péter zaklatja, megalázza és kirekeszti azt, aki neki nem tetszik, és ebből elegük lett.”

Apad a Tisza, fogynak a szigetek

A kommunikációs igazgató arra is kitért, hogy szerinte ez van, amikor megismerik.

„Senki nem fontos neki. Te sem leszel az. Ne hagyd, hogy átverjenek!”

– üzente mindenkinek Menczer Tamás.