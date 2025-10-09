Léket kapott a Tisza-app – Magyar Péterék eleinte tagadták, de kénytelenek voltak beismerni

A Tisza Párt érdekes politikai bravúrokat alkalmaz. A párt vezetői eleinte tagadták az adatszivárgást, majd kénytelenek voltak elismerni, hogy több ezer aktivista személyes adatai kerültek Ukrajnába. A párt korábban az ukrán hátteret is tagadta, később azonban kiderült, hogy valóban erről van szó – többek között erről is beszélt Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón ironikusan kommentálta a helyzetet:
Amikor lebuknak, mindig hazudnak. Hallottunk már olyat, hogy kétezer ügynök, blokkolt internet, milliárdos mesterséges intelligencia, és a kedvencem: a falba rejtett kémtollak”
– fogalmazott.
Közben szerdán bejelentették, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárást indított az ügyben. Gulyás Gergely a Kormányinfón hangsúlyozta, hogy az adatkezelési bűncselekmények csak szándékosság esetén büntethetők, és az eset rávilágít a párt kommunikációjának túlzó, valóságtól eltávolodott jellegére.