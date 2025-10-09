Hírlevél

Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

kormányinfó

Léket kapott a Tisza-app – Magyar Péterék eleinte tagadták, de kénytelenek voltak beismerni

A párt vezetői eleinte tagadták, hogy saját támogatóinak személyes adatai ukrán kezekbe kerülhettek, majd kénytelenek voltak elismerni. Az eset valós képet fest a Tisza Párt vezetőinek adatvédelmi képességeiről.
kormányinfóGulyás GergelyNAIH

A Tisza Párt érdekes politikai bravúrokat alkalmaz. A párt vezetői eleinte tagadták az adatszivárgást, majd kénytelenek voltak elismerni, hogy több ezer aktivista személyes adatai kerültek Ukrajnába. A párt korábban az ukrán hátteret is tagadta, később azonban kiderült, hogy valóban erről van szó – többek között erről is beszélt Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendre tagadta az adatszivárgás tényét (Fotó: Hatlaczki Balázs)  Fotó: (Fotó: Hatlaczki Balázs) / (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sokáig tagadta az adatszivárgás tényét (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón ironikusan kommentálta a helyzetet: 

Amikor lebuknak, mindig hazudnak. Hallottunk már olyat, hogy kétezer ügynök, blokkolt internet, milliárdos mesterséges intelligencia, és a kedvencem: a falba rejtett kémtollak” 

– fogalmazott.

Kiszivárgott a levél: bajban Magyar Péter pártja az adatbotrány miatt

Közben szerdán bejelentették, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárást indított az ügyben. Gulyás Gergely a Kormányinfón hangsúlyozta, hogy az adatkezelési bűncselekmények csak szándékosság esetén büntethetők, és az eset rávilágít a párt kommunikációjának túlzó, valóságtól eltávolodott jellegére.

 

