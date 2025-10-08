Vajon hová tűnt el a Tisza Párt applikációjának ukrán fejlesztője?

Nem néz ki túl jól. A Tisza Párt mobilalkalmazásából kiszivárgott 20 ezer embernek az adatai, illetőleg a személyes adatai ezeknek az embereknek kikerültek. Ezt tudjuk – mondta a videójában Menczer Tamás, majd folytatta a felsorolását:

Kikerültek az adminisztrátorok nevei, ezt is tudjuk. Az adminisztrátorok között ott volt egy ukrán ember, ez a Tokar nevű. Ez a Tokar egy ukrán cégnek dolgozik, amely egyébként applikációkkal is foglalkozik, meg egyébként az ukrán hadseregnek is bedolgozik. Azóta keresik ezt a Tokart, akinek állítólag volt egy lakcíme a Hungaroringnél. Ez a Tokar nevű ember azonban eltűnt, közösségi médiából törölte magát, és nem válaszol semmire. Ezt tudjuk eddig. Hát nem néz ki túl jól. És persze Magyar Péter először tagadta, azonban Magyar Péter akkor is hazudik, amikor kérdez, ebben semmi újdonság nincsen. Kerüljön elő ez a Tokar, és mondja meg, hogy mi a helyzet! – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, majd hozzátette:

Mindez egy újabb bizonyíték az ukránok és a Tisza Párt összefogására. Mondom még egyszer, ezt nem mi találtuk ki, ők bejelentették. 58 százaléka a szavazóiknak támogatja Ukrajna uniós tagságát. Ők ezt csinálják, a vezetőik ezt csinálják, szakértőik ezt képviselik, szavazóik nagy többségben ezt képviselik. Ők támogatnák Ukrajna uniós tagságát. Az ukránok ezért pedig minden segítséget megadnak nekik, csak lebuktak, és ezért jó, ha tudja mindenki, hogy ők, ez a csapat Zelenszkijtől Magyar Péterrel bezárólag a kék-sárgát választotta. Azt képviselik, az ukrán kék-sárgát, mi meg a magyar piros-fehér-zöldet!

– mondta Menczer Tamás.