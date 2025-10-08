Magyarok százezreinek érzékeny adatai lehetnek egy ukrán cégnél

Hatalmas siker a Tisza-applikáció, már 300 000 magyar érzékeny adatai vannak egy ukrán cégnél – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a „dicsőséges” tettre azután, hogy korábban többen, így lapunkban is megírtuk, hogy ukrán fejlesztőcégnél landolhattak az applikáció felhasználóinak érzékeny adatai.

Oleg Osztroverh, az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, a Tisza-applikáció fejlesztője

Fotó: Ripost

A Tisza-applikáció háborús szála

Korábbi cikkünkben megírtuk azt is, hogy A Tisza adatszivárgási botránya ezzel különösen sötét színezetet kapott. Ugyanis mindez azt jelenti, hogy a Tisza-applikáció létrehozásában közreműködő vezető olyan projektekhez köthető, amelyek közvetlenül a háborús műveletek támogatását szolgálják.