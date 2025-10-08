Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Kocsis Máté

Magyarok százezreinek érzékeny adatai lehetnek egy ukrán cégnél

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője közösségi média bejegyzésében közölte, hogy „hatalmas siker” a Tisza applikációja. Több százezer magyar adatai juthattak ukrán kézre. A Tisza-applikáció fejlesztése során ukrán fejlesztőcégnél landolhattak az applikáció felhasználóinak érzékeny adatai is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza PártPettersonAppsbotrány

Hatalmas siker a Tisza-applikáció, már 300 000 magyar érzékeny adatai vannak egy ukrán cégnélhívta fel a figyelmet Kocsis Máté a „dicsőséges” tettre azután, hogy korábban többen, így lapunkban is megírtuk, hogy ukrán fejlesztőcégnél landolhattak az applikáció felhasználóinak érzékeny adatai.

Oleg Osztroverh, Tisza-applikáció
Oleg Osztroverh, az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, a Tisza-applikáció fejlesztője 
Fotó: Ripost

A Tisza-applikáció háborús szála

Korábbi cikkünkben megírtuk azt is, hogy A Tisza adatszivárgási botránya ezzel különösen sötét színezetet kapott. Ugyanis mindez azt jelenti, hogy a Tisza-applikáció létrehozásában közreműködő vezető olyan projektekhez köthető, amelyek közvetlenül a háborús műveletek támogatását szolgálják.

Magyar Péter tehát egy olyan fejlesztővel dolgozott, aki katonai robotikai projektekben érintett.

Ezzel a gengszter kinézetű ukrán alakkal fejlesztette Magyar Péter a Tisza botrányapplikációját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!