Az ukránok nemhogy a spájzban, a Tisza applikációban is benne vannak

Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, már az applikációban is benne vannak – írta Menczer Tamás Facebook-oldalán, reagálva az újabb Tisza Párt körüli botrányra.

Magyar Péter újabban előszeretettel fotózkodik nyugdíjasokkal a Tisza Párt fórumain (kép forrása: Facebook/MagyarPeter)

Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a hírre reagált, amelyet lapunk is megírt, hogy bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának egyik adminja éppen Myroslav Tokar, aki egy ukrán, applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette a Tisza Párt alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén,

akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

Menczer Tamás így értékelt: