Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Menczer Tamás

Az ukránok nemhogy a spájzban, a Tisza applikációban is benne vannak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója reagált az újabb tiszás botrányra. Szivárog a Tisza.
Menczer Tamás ukrájna Tisza Világ botrány applikáció személyes adat

Az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, már az applikációban is benne vannak – írta Menczer Tamás Facebook-oldalán, reagálva az újabb Tisza Párt körüli botrányra.

Magyar Péter előszeretettel fotózkodik nyugdíjasokkal a Tisza Párt fórumain (kép forrása: Facebook/MagyarPeter)
Magyar Péter újabban előszeretettel fotózkodik nyugdíjasokkal a Tisza Párt fórumain (kép forrása: Facebook/MagyarPeter)

Botrány: ukrán céghez kerülhettek a Tisza Párt felhasználóinak adatai

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a hírre reagált, amelyet lapunk is megírt, hogy bizonyára nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának egyik adminja éppen Myroslav Tokar, aki egy ukrán, applikációfejlesztéssel foglalkozó cég alkalmazottja. Amennyiben pedig a PettersonApps készítette a Tisza Párt alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén,

akár annak a lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

Menczer Tamás így értékelt:

„Az adatok meg tömegesen kiszivárognak. Megint lebuktak. Minden nap lebuknak.”

 

