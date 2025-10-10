Tisza-botrány: kéretlen hívásokkal és levelekkel zaklatják a tiszásokat, fogy a levegő Magyar Péter körül

A Tisza Párt belső köreiben is fokozódik a feszültség a kibertámadás és az adatvédelmi incidens miatt. Több aktivista és koordinátor szerint a vezetés nem készült fel a támadásra, és ezért közvetlenül felelősek a Tisza botrány kialakulásáért. A Magyar Nemzet információi szerint egyre többen kapnak kéretlen hívásokat és spam leveleket a kiszivárgott személyes adatok nyomán.

Fokozódik a Tisza botrány: komoly adatbiztonsági és jogi aggályokat vet fel a Tisza Párt „Tisza Világ” néven indított mobilalkalmazása Forrás: Google Play

Fotó: Google Play

A párt belső levelezésében Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke arról írt, hogy több mint ezer valódi, a Tisza-közösséghez köthető e-mail-cím és telefonszám vált nyilvánossá. A Tisza-botrány ukrán száláról nem tesz említést, de a történteket titkosszolgálati akciónak nevezte, és a kormányt hibáztatta az incidensért.

A Tisza-applikáció fejlesztését egy ukrán cég, a PettersonApps végezhette. A vállalat vezetője, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül kapcsolatban állhat az ukrán hadsereg drónfejlesztési programjaival. Ez az információ tovább növelte a bizalmatlanságot a Tisza-botrány körül.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Harcosok órája című műsorban arról beszélt, hogy „a több mint 18 ezer magyar állampolgár adatainak kiszivárgása rendszerszintű problémát jelez”. Hozzátette:

politikai szempontból életveszélyes, ha egy párt egy külföldi fejlesztőt bíz meg ilyen érzékeny feladattal.

A párton belül többen most már nemcsak a fejlesztőket, hanem a teljes vezetést is felelőssé teszik a botrányért, amely súlyosan csorbítja a Tisza Párt bárminemű hitelességét.

