Rendkívüli

Rágyújtott az óvodában a csókakői manó – a helyiek nem hittek a szemüknek

Tisza-adó

Brutális adóemelés sújtaná a dolgozó nyugdíjasokat is a Tisza-csomagban

Nem csitulnak a kedélyek Magyar Péter pártja körül: a Tisza Párt komoly adóemelésre készül a nyugdíjas munkavállalók körében. A Tisza-csomag értelmében akár másfélszeresére, de bizonyos esetekben kétszeresére növelné az érintettek adóterhét – járt utána az Ellenpont.
Tisza-adó néven ismertté vált háromkulcsos szja-javaslat nemcsak az aktívkorú dolgozókat, hanem a nyugdíj mellett munkát vállaló időseket is sújtaná – adta hírül az Ellenpont. Mivel ők jelenleg nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, kizárólag a személyi jövedelemadót, az új kulcsok bevezetése arányaiban sokkal nagyobb terhet róna rájuk, mint a fiatalabb munkavállalókra. Ha a Tisza-csomag bevezetésre kerülne, az a gyakorlatban százezres, egyes esetekben milliós jövedelemkiesést is jelenthet évente.

Tisza-csomag
A Tisza-csomag értelmében a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyi szakemberek és pedagógusok terhei növekednének
Fotó: Shutterstock

Így néznének ki a terhek számszerűen

Magyarországon jelenleg több mint 150 ezer nyugdíjas dolgozik, közülük minden ötödik az egészségügyben vagy a pedagógus pályán. Az oktatásban dolgozó nyugdíjasok átlagosan évi 180 ezer, míg az egészségügyben foglalkoztatottak közel 400 ezer forinttal kevesebb nettó fizetésre számíthatnának Magyar Péter kormányra kerülése esetén. Egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező orvos jövedelme esetében a különbség évente meghaladhatja a 3 millió forintot is.

Nincs új a nap alatt, már a Tisza új egészségügyi politikusa is kórházi osztályok bezárásáról beszél

Aránytalan teher az idősek számára

A háromkulcsos adó miatt az aktív korúak terhei átlagosan 20–35 százalékkal emelkednének, míg a nyugdíjas munkavállalóknál ez az arány 46, sőt a legmagasabb sávban 120 százalékos növekedést jelentene. Ezek szerint az egészségügy és az oktatás fejlesztésével kampányoló Tisza Párt pont azokat az időseket büntetné aránytalanul, akik a nyugdíj mellett munkával is hozzájárulnak az egészségügyi és oktatási rendszer működéséhez.

 

