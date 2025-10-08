Brutális adóemelés sújtaná a dolgozó nyugdíjasokat is a Tisza-csomagban

Tisza-adó néven ismertté vált háromkulcsos szja-javaslat nemcsak az aktívkorú dolgozókat, hanem a nyugdíj mellett munkát vállaló időseket is sújtaná – adta hírül az Ellenpont. Mivel ők jelenleg nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, kizárólag a személyi jövedelemadót, az új kulcsok bevezetése arányaiban sokkal nagyobb terhet róna rájuk, mint a fiatalabb munkavállalókra. Ha a Tisza-csomag bevezetésre kerülne, az a gyakorlatban százezres, egyes esetekben milliós jövedelemkiesést is jelenthet évente.

A Tisza-csomag értelmében a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyi szakemberek és pedagógusok terhei növekednének

Fotó: Shutterstock

Így néznének ki a terhek számszerűen

Magyarországon jelenleg több mint 150 ezer nyugdíjas dolgozik, közülük minden ötödik az egészségügyben vagy a pedagógus pályán. Az oktatásban dolgozó nyugdíjasok átlagosan évi 180 ezer, míg az egészségügyben foglalkoztatottak közel 400 ezer forinttal kevesebb nettó fizetésre számíthatnának Magyar Péter kormányra kerülése esetén. Egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező orvos jövedelme esetében a különbség évente meghaladhatja a 3 millió forintot is.