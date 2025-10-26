Az Ellenpont számos cikkben írt már a Tisza-csomag egyes elemeiről, azonban hétről-hétre újabb lépések derülnek ki Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Ezért gondolták, hogy ideje ezeket újra összefoglalni.

A teljes Tisza-csomag – így tedd tönkre az országod

Fotó: Facebook/Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A Tisza Párt egyes képviselői által kinyilatkoztatott, előre vetített megszorítások egytől-egyig olyanok, amelyeket az Európai Unió igyekszik kisajtolni Magyarországból már évek óta. Magyar Péternek azért kell ezeket végrehajtani, mert ezért cserében kapja a támogatást, és tarthatja meg a mentelmi jogát – írta az Ellenpont.

Az Ellenpont írása szerint kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben:

jövedelemadó emeléssel,

társasági adó emeléssel

és akár 40 százalékos nyereségadóval,

családi adókedvezmények megszüntetésével,

a rezsicsökkentés eltörlésével is számolhatunk.

A Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné

Jól látszik az is, hogy a Tisza a nyugdíjasokat sem kímélné: felmerült a 13. havi nyugdíj és a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörlése, de néhány hete előkerült egy tanácsad

a nyugdíjadó őrült ötletével is.

A 13. havi nyugdíj sincs biztonságban a Tiszás tanácsadók elszólása szerint. Arról Surányi György beszélt a Partizánban, hogy szerinte „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak." Surányi elmondta, hogy ő „földhözragadt" és mindig 12 havit fizetett – fogalmaz az Ellenpont.

Az egészségügyben és oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel.

„egy sokkal hatékonyabb más jellegű alapellátásra lenne szükség, ami elviszi a ma sztk-nak nevezett szakrendelőknek a rutinellátásainak a tömegét...és ez viszont lehetővé tenni

a kórházak számának a radikális csökkentését"

– fejtette ki a tiszás Kincses Gyula.

A gazdákat tönkretenné a Tisza-csomag

A mezőgazdaságunkat pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, na meg a gazdáink elfelejthetnék a területalapú támogatásokat.

Tarr Zoltán egyenesen azt mondta egy másik rendezvényen, hogy

nem szabad az ukránokkal versenyezni,

inkább ukrán búzát és kukoricát kellene behozni.