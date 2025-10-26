A teljes Tisza-csomag – így tedd tönkre az országod

Az Ellenpont számos cikkben írt már a Tisza-csomag egyes elemeiről, azonban hétről-hétre újabb lépések derülnek ki Magyar Péter és csapata országromboló terveiről. Ezért gondolták, hogy ideje ezeket újra összefoglalni.
A Tisza Párt egyes képviselői által kinyilatkoztatott, előre vetített megszorítások egytől-egyig olyanok, amelyeket az Európai Unió igyekszik kisajtolni Magyarországból már évek óta. Magyar Péternek azért kell ezeket végrehajtani, mert ezért cserében kapja a támogatást, és tarthatja meg a mentelmi jogát – írta az Ellenpont.
Az Ellenpont írása szerint kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben:
- jövedelemadó emeléssel,
- társasági adó emeléssel
- és akár 40 százalékos nyereségadóval,
- családi adókedvezmények megszüntetésével,
- a rezsicsökkentés eltörlésével is számolhatunk.
A Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné
Jól látszik az is, hogy a Tisza a nyugdíjasokat sem kímélné: felmerült a 13. havi nyugdíj és a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörlése, de néhány hete előkerült egy tanácsad
a nyugdíjadó őrült ötletével is.
A 13. havi nyugdíj sincs biztonságban a Tiszás tanácsadók elszólása szerint. Arról Surányi György beszélt a Partizánban, hogy szerinte „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak." Surányi elmondta, hogy ő „földhözragadt" és mindig 12 havit fizetett – fogalmaz az Ellenpont.
Az egészségügyben és oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel.
„egy sokkal hatékonyabb más jellegű alapellátásra lenne szükség, ami elviszi a ma sztk-nak nevezett szakrendelőknek a rutinellátásainak a tömegét...és ez viszont lehetővé tenni
a kórházak számának a radikális csökkentését"
– fejtette ki a tiszás Kincses Gyula.
A gazdákat tönkretenné a Tisza-csomag
A mezőgazdaságunkat pedig Ukrajna érdekeinek szolgáltatnák ki: elárasztana bennünket az ukrán gabona és saláta, na meg a gazdáink elfelejthetnék a területalapú támogatásokat.
Tarr Zoltán egyenesen azt mondta egy másik rendezvényen, hogy
nem szabad az ukránokkal versenyezni,
inkább ukrán búzát és kukoricát kellene behozni.
Ruszin-Szendi Romulusz felvetette a sorkatonaság visszavezetését is
A párt tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon elmondta a sorkatonaság kapcsán, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”, de Ruszin ezt a véleményét egy másik alkalommal is megerősítette, az Ellenpont által megtalált felvételen elmondta, hogy
„ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva."
