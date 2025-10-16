A teljes nyugdíjrendszer szétverése – videón Magyar Péter felháborító terve

Egy budapesti „TISZA Sziget” rendezvényen tartott előadáson Simonovits András, a Tisza Párthoz köthető közgazdász és nyugdíjszakértő olyan terveket vázolt fel, amelyek gyökeresen átalakítanák a jelenlegi rendszert – írja a Tűzfalcsoport. A Tisza-nyugdíjterv több ponton is a nyugdíjak visszafogását, illetve a juttatások csökkentését célozná.

Simonovits András hajmeresztő ötleteket vázolt fel ez a Tisza nyugdíjterv Forrás: Ellenpont

Az eseményen jelen volt Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke is, aki az Ellenpont.hu elemzése szerint a közelmúltban csatlakozott a Tisza Párthoz. Simonovits előadásában utalt arra, hogy egyeztetett Magyar Bálinttal és Katona Tamással, valamint kapcsolatban áll az Egyensúly Intézettel, amelynek több, a baloldali kormányzati körökhöz köthető szakértője is ismert.

Látható,

már havi 150 ezer forint nyugdíjnál 30 ezer forinttal csökkenne a nyugdíj, ami éves szinten 360 ezer forint mínuszt eredményezne;

ugyanez a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál 49 200 forint kiesés havonta, ami évente már 590 400 forintot jelent;

A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer;

a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer,

az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg

a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint, amitől elesne egy nyugdíjas.

A 13. havi nyugdíj eltörlése is felmerült

A Tűzfalcsoport által idézett előadáson Simonovits többek között kijelentette, hogy a 13. havi nyugdíj „teljes nonszensz”, és helyette „kiegyenlítő mechanizmust” vezetne be. Szerinte nem normális, hogy aki több jövedelmet vall be, az magasabb nyugdíjat kap, ezért a degresszív rendszer visszahozását javasolta. Úgy fogalmazott:

Az egyenlőtlenség fájdalmas, és az egyik fő oka, hogy megszűnt a progresszív adózás.

Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a reálbér-növekedés „feszültséget okoz” a nyugdíjrendszerben, ezért ezen is változtatni kellene. A Tűzfalcsoport értékelése szerint a TISZA-nyugdíjterv ezen pontjai kifejezetten a magasabb jövedelmű, hosszú szolgálati idejű nyugdíjasokat sújtanák.

Magánnyugdíjpénztárak visszahozása, korhatár utáni munka

Simonovits előadása végén a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése mellett érvelt, a lengyel modell példáját hozva fel. Szerinte ezzel lehetne „csökkenteni az egyenlőtlenségeket” és ösztönözni a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást. A Tűzfalcsoport elemzése rámutatott:

a javaslatcsomag szinte minden eleme a 2010 előtti liberális gazdaságpolitikai gondolkodáshoz kötődik.

A portál összegzése szerint a Tisza-nyugdíjterv „a teljes nyugdíjrendszer szétverését” vetíti előre, és a 13. havi juttatás megvonása, a degresszió, valamint a magánnyugdíjpénztárak visszahozása súlyosan érintené a jelenlegi és jövőbeni nyugdíjasokat.



