Átláthatatlan és irányított előválasztást tervez a Tisza Párt

Magyar Péter hónapok óta dicsekszik azzal, hogy Európában példátlan előválasztási rendszert vezetett be a Tisza Párt. Ám a Magyar Nemzethez eljutott információk szerint a valóság egészen más: minden döntést a pártelnök hoz, így a jelöltállítás is teljesen központosított. Bár elvileg 315 jelöltet akarnak megversenyeztetni, a gyakorlatban csak ott lehet előválasztás, ahol nem tudja saját embereit indítani.

A Tisza Párt előválasztása valójában csak egy irányított színjáték

A Magyar Nemzet egyik forrása szerint a Tisza Párt előválasztása csak egy olyan „cirkusz”, amelyben két gyenge jelölt áll majd egy erős favorit ellen, a szavazás pedig a Tisza Világ applikáción keresztül, átláthatatlan módon zajlik majd. Ez garantálja, hogy mindig a Magyar Péter által kiválasztott személy győzzön.

A párt jelöltállítása sorozatos csúszásokkal és belső válságokkal küzd. Bár már tavaly ősszel meghirdették a toborzást, és a pártelnök többször ígérte a jelöltek bemutatását, a 106 név ma is hiányzik. A párton belüli hangulatot jól mutatja, hogy egyre több jelölt nem akar nyilvánosság elé lépni, a vezető elemzők szerint pedig „alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek” jelentkeznek.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza jelöltállítása teljes kudarc.

Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy színpadon tapsoltassa magát, a pártépítés teljesen leállt”

- fogalmazott az elemző.

A káderhiányt jelzi, hogy Magyar Péter már a közösségi oldalán könyörgött a használható emeberekért.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!”

- mondta az egyik tiszás fórumon.

Közben a pártelnök egy újabb ellentmondásba is belekeveredett. Miközben házról házra járó kampányt vár el jelöltjeitől, valós kommunikációs lehetőséget nem ad nekik. Minden nyilatkozatot központilag irányít a pártközpont. Az elemzők szerint ez azért van, mert a tiszás szakértők és politikusok az elmúlt hónapokban sorra leleplezték a Tisza tervezett adóemeléseit - köztük a háromkulcsos jövedelemadót, a társasági adó növelését és a rezsicsökkentés eltörlését.

Belső források arról is beszámoltak, hogy Budapesten és több megyeszékhelyen már előre kiválasztották a jelölteket, akiknek a neveit várhatóan majd csak Magyar Péter jelenti be. A Magyar Nemzet információi szerint a főváros 9-es körzetében Rost Andrea, a 10-esben Kulcsár Krisztián, míg a 4-esben Lukács Gábor lesz a jelölt, Dunaújvárosban Nagy Ervin, Veszprém vármegyében pedig Forsthoffer Ágnes indulhat.

A Tisza Párt mindezt tagadja, és a napvilágot látott kritikákat „Orbán Viktor érdekeit szolgáló álhírnek” nevezte. Hivatalos válaszuk szerint a jelöltek kiválasztása az előzetesen ismertetett menetrend szerint zajlik.