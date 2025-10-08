Hírlevél

Rendkívüli

Tisza Párt

Hatósági ellenőrzés indult a Tisza ukrán adatbotránya kapcsán

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított vizsgálatot a Tisza Világ applikációt érintő adatszivárgás miatt. A Tisza Párt botrányában százezrek adatai kerülhettek ukrán kézbe.
Tisza PártbotrányNAIHapplikációadatszivárgás

A kiszivárgott adatok között az applikáció adminjainak, a projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak és egyszerű felhasználóknak a személyes adatai is szerepelhetnek – írja a Mandiner. A nevekkel azonosított adminok között megtalálható Myroslav Tokar ungvári webfejlesztő is, aki jelenleg az ukrán PettersonApps cégnél dolgozik. A vállalat vezetője, Oleg Osztroverkh egyben a Defence Robotics UA nevű szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely az ukrán hadsereg drón- és robotikai fejlesztéseit támogatja. A jelek szerint a Tisza Párt köreiben lévő ukrán szál sokkal erősebb, mint azt sejteni lehetett.

Tisza Párt
Péterfalvy Attila nyilatkozata szerint a NAIH hivatalból hatósági ellenőrzést indított a Tisza Párt adatszivárgási ügyében
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Magyarok százezreinek érzékeny adatai lehetnek egy ukrán cégnél

Komoly politikai következmények fenyegetik a Tisza Pártot

Október 6-án a NAIH hivatalból hatósági ellenőrzést indított az általános adatvédelmi rendeletben foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában” 

– közölte a Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila.

A vizsgálat lezárultáig azonban a NAIH nem kíván további részleteket közölni. Az ügy kimenetele így egyelőre nyitott, de a botrány már most komoly politikai és jogi következményekkel fenyegeti Magyar Péter pártját.

 

 

