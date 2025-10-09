NAV-végrehajtások a Tisza Párt adóarcának cégei ellen – Porcher Áron Somerville múltja kínos kérdéseket vet fel!

A Tisza Párt adóterveit két nappal ezelőtt egy Facebook-videóban mutatta be Kármán András és Porcher Áron Somerville. A párt közgazdászai a bemutató során nem cáfolták, hogy Magyar Péter többkulcsos adórendszert vezetne be, sőt új adónemek lehetőségét is felvetették. A performansz célja az volt, hogy szakmai hitelességet kölcsönözzenek a Tisza adópolitikai elképzeléseinek.

A Tűzfalcsoport értékelése szerint a Tisza Párt adótervének bemutatója után nyilvánosságra került információk alapján Porcher Áron Somerville céges múltja kellemetlen kérdéseket vet fel a párt adópolitikai hitelességével kapcsolatban. Miközben a Tisza a gazdaság „igazságosabb adóztatását” hirdeti, egyik vezető gazdasági arca olyan vállalkozásokhoz köthető, amelyek évekig adótartozások miatt álltak hatósági eljárás alatt (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

NAV-végrehajtások a Tisza Párt adótervét bemutató Porcher Áron Somerville korábbi cégei ellen

A bemutatón is felszólaló Porcher Áron Somerville a párt fővárosi szakpolitikusaként „professzionális pénzügyi szakemberként” mutatkozott be.

Porcher Áron Somerville vagyok, félig angol közgazdász, befektetési szakember és fiatal apuka, akinek szívügye, hogy Budapest családbarát és pénzügyileg stabil város legyen”

– olvasható bemutatkozásában az onkormanyzati.tv oldalon.

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy az adóterveket ismertető tiszás politikus múltbeli üzleti tevékenysége kapcsán komoly pénzügyi problémák sejlenek fel.

A sajtóban korábban megjelent adatok szerint Porcher két zavaros gazdálkodású vállalkozásban is érintett volt:

a ZAZKA Bt. korábbi beltagjaként és üzletvezetésre jogosult tagjaként,

valamint a Malomdűlő Farm Kft. korábbi társasági tagjaként és ügyvezetőjeként.

A Malomdűlő Farm Kft. ügyvezetőjeként 2012 és 2016 között Porcher irányította a céget. A vállalkozás ellen 2008 és 2019 között összesen hat NAV-végrehajtási eljárás indult. A legutóbbi végrehajtás 2025. február 4-én szerepelt a cégjegyzékben.

A másik érdekeltség, a ZAZKA Bt. pedig jelenleg kényszertörlés alatt áll. A cég ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2020. február 7-én indított végrehajtási eljárást.

A párt vezetése eddig nem reagált nyilvánosan a cégekkel kapcsolatos kérdésekre, Porcher Áron Somerville pedig nem kommentálta a végrehajtási ügyeket.