Esőcsinálás, démonok és gyűlölet – ilyen a Tisza hűséges, álhírgyártó embere

Újabb részletek derültek ki a „Zsolt bácsi”-botrányról. Mint ismert, Juhász Péter videójában egy „Lajos” nevű férfi mesélte el a teljesen kitalált ózdi történetet. Csütörtökön Kocsis Máté leplezte le: a férfi valójában nem más, mint Látó János, a Tisza Párt lelkes agitátora, aki napi szinten terjeszti Magyar Péter propagandáját.

A Tisza Párt agitátoraként tevékenykedik Látó János, aki jó kapcsolatot ápol Juhász Péterrel – Forrás: MN-Montázs

A Tisza agitátora

Látó János közösségi oldalán gyakorlatilag a Tisza Párt aktivistájaként működik: folyamatosan osztja a párt hivatalos posztjait, a tiszás csoportok tartalmait és a Kontroll.hu anyagait. Emellett rendszeresen terjeszti Kéri László és más ellenzéki politikusok bejegyzéseit, amelyekben a kormányt igyekeznek rossz színben feltüntetni.

Gyűlölet és propaganda

A férfi oldalán hemzsegnek a gyalázkodó, kormányellenes posztok. Orbán Viktor és több jobboldali közéleti szereplő is rendszeresen célpontja a sértő, alpári hangvételű írásoknak. Rogán Antalt „szennymédiásként” emlegetik, Semjén Zsoltot pedig börtönnel fenyegetik.

Álhírgyártás teljes gőzzel

Látó nemcsak osztogatja, hanem maga is gyártja a kormányellenes tartalmakat. Az álhírbotrány elsődleges célpontja Semjén Zsolt volt: Látó egy elfogult testbeszédelemző videót és Dobrev Klára posztját is terjesztette, amely ötmillió forint nyomravezetői díjat ígért. Ezen felül olyan mémeket is megosztott, amelyek szabadságvesztést követeltek a miniszterelnök-helyettesnek.

Kétes tanítások és veszélyes tanácsok

A férfi prédikációi és posztjai azt mutatják:

épelméjűsége erősen megkérdőjelezhető. Állítása szerint démoni seregek támadták, kínaiul is beszélt, Jézus illatát érezte rajta a környezete. Követőit arra buzdította, hogy imádkozzanak esőért – majd magának tulajdonította a lehullott csapadékot.

Ennél is súlyosabb azonban, hogy cukorbetegeknek adott életveszélyes „tanácsot”: állítása szerint a fekete berkenye helyettesítheti az inzulint.

Kormányellenes őrjöngés

Látó János Facebook-oldalán a baloldali toposzok teljes arzenálja megtalálható. Szidja a magyar futballt („a lakatlan szigetekkel kellene fociznunk”), támadja Szájer Józsefet, de még Majkáról és Azahriahról is posztol. Ezek a tartalmak világosan mutatják: minden megnyilvánulása a kormány elleni gyűlölet köré épül.