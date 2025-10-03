Nagy István riadót fújt: a Tisza párt Brüsszel oldalára állt a magyar gazdákkal szemben

Riadót fújt Nagy István agrárminiszter: a Tisza párt az agrártámogatások csökkentésére készül. A miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel 21 százalékkal vágná meg a magyar gazdák támogatását, miközben az ukrán termékek vámmentes behozatalát is növelnék. Ez szerinte kettős csapás, ami a magyar gazdák megélhetését sodorná veszélybe.

Tarr Zoltánnak megint elszólta magát, ezúttal a gazdáktól venne el támogatást a Tisza Párt.

Fotó: Purger Zoltán / MTI

Tarr Zoltán szavai bizonyítják a szándékot

A bejegyzésben mellékelt videón Tarr Zoltán hallható, aki ismét elszólta magát: át kell alakítani a támogatási rendszert, mert a magyar mezőgazdaság szerinte rossz állapotban van. Úgy fogalmazott: „Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges versenyezni a búzában meg a kukoricában.”

Ezek a kijelentések Nagy István szerint egyértelműen bizonyítják, hogy a Tisza párt Brüsszel érdekeit követi, és csökkentené a magyar gazdák agrártámogatását.