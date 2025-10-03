Itt a legújabb Tisza Párt-átverés

Az Ellenpont arról ír, hogy a Tisza Párt alelnökeként, Tarr Zoltán szépen lassan teljesen leleplezi a Tisza-csomagot. Ő volt az, aki az etyeki fórumon Dálnoki Áron társaságában kifejtette, hogy a Tisza jövedelemadó-emelést tervez, csak erről nem beszélhetnek a választásokig. Aztán kiderült, hogy nem csak ott, de később Újpesten is megismételte ezt Tarr. Vagyis elmondta, hogy átvernék a választópolgárokat. Tegnap a Tűzfalcsoport pedig nyilvánosságra azt a felvételt, amelyen szintén Tarr Zoltán a kórházi ágyak csökkentéséről és iskolák bezárásáról elmélkedett.

Tarr Zoltán, Magyar Péterék európai parlamenti delegációvezetője egy sárospataki tiszás fórumon elszólta magát arról, hogy a Tisza Párt valójában vidéki vasútvonalak bezárását tervezi. Fotó: AFP

Itt az újabb Tisza Párt átverés: a megszorító Tisza-csomag egyre több elemmel bővül

Az Ellenpont mostani, legújabb kiszivárgott felvételén, Tarr Zoltán arról beszél, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén a vidéki vasútvonalak sem lennének biztonságban.

Nyilván mindenkit zavar, amikor az ő vasútvonalán bezárják a kis pirost és nem megy többet. De itt is ezeket is végig kell gondolni, ennek az összes aspektusát. Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű. És lehet, hogy a közlekedést más összefüggésekben is át kell gondolni, nem csak a vasutat vagy a buszt."

- mondta el a Tisza megszorító, vidéket leépítő terveiről szólva Tarr Zoltán a sárospataki Tisza-sziget rendezvényén.

Az Ellenpont értékelése szerint ez a legújabb elszólás különösen felháborító, mivel Tarr Zoltán főnöke, Magyar Péter a közéletben való megjelenése óta a vasút állapotával kritizálja a kormányzatot, a Tisza Működő Magyarországért programjában pedig még az "összekötettés a régiók között" és "a vasúti infrastruktúra korszerűsítése" tételmondatok szerepeltek a Tisza ígéretei között. Tarr Zoltán elszólásából viszont most kiderült, hogy Magyar Péter pártja valójában az iskolák és kórházak mellett a közlekedésben is bezárásokat és leépítéseket tervez.