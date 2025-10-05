Kudarcot vallott a forradalmi projekt: a Tisza-szigetek láthatatlanok

Magyar Péter több fronton is komoly problémákkal küzd. A 105 egyéni választókörzetre tervezett jelöltállítás helyett eddig csak 315 jelöltet tudtak bejelenteni, hiszen minden körzetben három jelöltet kellett volna megnevezni. A Tisza Párt vezetője ezért már novemberre halasztotta a nevek ismertetését, mivel a jelöltek maguk sem szeretnének kilépni a nyilvánosság elé.

Magyar Péter Tisza-szigetei becsődölni látszanak. Forrás: Magyar Nemzet

Nyílt pályázat a képviselőjelöltekre

Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre, ám ez a lépés sem hozta meg a kívánt eredményt. Tavaly októberben kezdődött a toborzás, amely során a potenciális jelöltek száma messze elmaradt az elvártól.

Elmaradó rendszerváltó tagság

A forradalminak szánt előfizetéses rendszerváltó program is kudarcot vallott: a kitűzött 50 ezer tag helyett csupán 32 ezer fő csatlakozott. Mindeközben a párt hívei továbbra is pénzügyi támogatással járulhatnak hozzá az alakulat működéséhez, az összeg 3 ezer és 41 665 forint között mozog.

Magyar Péter döcögő Tisza-szigetei

A Tisza-szigetek működése is súlyos erőforráshiányról tanúskodik.

Budapest több kerületében egyáltalán nem található Tisza-sziget, vidéki városokban pedig csupán néhány működik. Somogy vármegyében mindössze négy sziget van, Kaposváron például csak egy, és a csoport tagsága 97 fő. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Heves, Nógrád és Veszprém vármegyékben hasonlóan gyenge a jelenlét.

Magyar Péter forradalminak szánt kezdeményezései eddig több fronton is kudarcot vallottak: a jelöltállítás elmarad, a rendszerváltó tagság gyér, a Tisza-szigetek pedig vidéken és a fővárosban is láthatatlanok. A párt erőforráshiánya és szervezési nehézségei komoly kérdéseket vetnek fel a jövőbeni kampány sikerességét illetően.

