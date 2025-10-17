Megfélemlítés a Tisza Párt körül – egyre több újságírót ér támadás és fenyegetés

Az Ellenpont részletes feltáró anyagot közölt arról, miként kapcsolódhat az ukrán kémként azonosított Holló István a váci Tisza Szigethez és azon keresztül a Tisza Párthoz. A lap szerint Nikoletti család jelentheti az egyik kapcsolódási pontot az ukrán kémként azonosított Holló István és a magyarországi ellenzék, pontosabban a Tisza Párt között. Az sem titok már, hogy korábban mind Holló István és Nikoletti András is vezető pozíciót töltött be egy hajózási vállalatcsoportban. Emellett Nikoletti lánya egy internetes fórum szerint a Vác környéki Tisza Sziget tagja – ez pedig újabb kapcsolatot teremt Holló István és a Tisza-hálózat között.

Nikoletti András, Tisza Párthoz kötődő üzletember nem átallot megfenyegetni az újságírót.

Forrás: Ellenpont

A publikálást követően Nikoletti Messenger-üzenetben fenyegette meg a cikk szerzőjét, azt írva:

Hamarosan találkozunk.”

Az üzenetben ugyan azt állította, hogy az anyag „alias hazugságokkal van tele”, de nem jelölt meg konkrét valótlanságot, és helyreigazítási kérelem sem érkezett. Mivel a törvényben megszabott határidő lejárt, a találkozás nem lehet jogi természetű – sokkal inkább megfélemlítési kísérletként értékelhető.