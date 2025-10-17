Megfélemlítés a Tisza Párt körül – egyre több újságírót ér támadás és fenyegetés

Az Ellenpont részletes feltáró anyagot közölt arról, miként kapcsolódhat az ukrán kémként azonosított Holló István a váci Tisza Szigethez és azon keresztül a Tisza Párthoz. A lap szerint Nikoletti család jelentheti az egyik kapcsolódási pontot az ukrán kémként azonosított Holló István és a magyarországi ellenzék, pontosabban a Tisza Párt között. Az sem titok már, hogy korábban mind Holló István és Nikoletti András is vezető pozíciót töltött be egy hajózási vállalatcsoportban. Emellett Nikoletti lánya egy internetes fórum szerint a Vác környéki Tisza Sziget tagja – ez pedig újabb kapcsolatot teremt Holló István és a Tisza-hálózat között.
A publikálást követően Nikoletti Messenger-üzenetben fenyegette meg a cikk szerzőjét, azt írva:
Hamarosan találkozunk.”
Az üzenetben ugyan azt állította, hogy az anyag „alias hazugságokkal van tele”, de nem jelölt meg konkrét valótlanságot, és helyreigazítási kérelem sem érkezett. Mivel a törvényben megszabott határidő lejárt, a találkozás nem lehet jogi természetű – sokkal inkább megfélemlítési kísérletként értékelhető.
A Tisza Párt közelében megszokottá vált a megfélemlítés
Nem ez az első eset, hogy aki kritizálja Magyar Pétert vagy a Tisza Pártot, annak fenyegetésekkel, lincshangulattal vagy fizikai bántalmazással kell szembenéznie: Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza egyik legismertebb politikusa fellökött egy Mandiner-riportert, aki kérdést próbált feltenni neki – az esetből rendőrségi ügy lett. Ugyanott az M1 stábját akasztással fenyegették meg a párt szimpatizánsai. A Hír TV újságíróját, Heiter Dávidot a római parti Holiday Beach Hotel biztonsági emberei fizikailag távolították el egy zártkörű Tisza-rendezvényről.A Vas Népe munkatársait szintén kivégzéssel fenyegető levél érte, feltehetően Tisza-szimpatizáns körökből. Ezek az esetek mind ugyanabba az irányba mutatnak: a párt környezetében rendszerszintűvé vált az agresszió.
Az eset azt is mutatja, hogy a párthoz köthető személyek nem viselik el a kritikus hangokat, és a média megfélemlítésétől sem riadnak vissza.
Ez a hozzáállás élesen ellentmond annak a képnek, amelyet a párt nyilvánosan magáról sugároz.