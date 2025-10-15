Pánik a Tisza Pártban: káosz, titkolózás és pénzügyi homály az október 23-i rendezvény előtt!

Homályos pénzügyi háttér és adatvédelmi aggályok

Források szerint a szervezés pénzügyi háttere továbbra is „szürke zóna”.

Egyes buszos és autós helyekért a vidéki résztvevőknek két-háromezer forintot is fizetniük kell, miközben másokat ingyen szállítanak.

Hogy ezeket az ingyenes helyeket ki finanszírozza, arra sem a párt, sem a helyi szervezők nem adtak egyértelmű választ. A program egyik különlegessége, hogy a résztvevők közösen énekelhetnek Rost Andreával, ám erre kizárólag a korábban adatvédelmi botrányba keveredett Tisza-applikáción keresztül lehet jelentkezni – ami újabb bizalmi kérdéseket vet fel.