Magyar Péterék testvérpártja elintézte, Horvátországban bevezetik a kötelező sorkatonaságot

A Tisza Párt horvát testvérpártja benyújtotta és elfogadta a sorkatonaság visszavezetéséről szóló törvényt. A Croatiaweek-en az olvasható, hogy Horvátország 17 évvel a sorkatonaság eltörlése után modernizált kiképzési programot vezet be a megváltozott biztonsági helyzetek, természeti katasztrófák és globális válságok hatására, összhangban az európai védelmi felkészültségi trendekkel.

A Tisza Párt testvérpártja elintézte: 2026 januárjától Horvátország visszavezeti a sorkatonaságot (Fotó: Miroslav Lelas/MTI/EPA)

Az elsőként behívottak a 2007-ben született férfiak lesznek, akik 2025 végéig orvosi vizsgálatra kapnak behívót, de 19–30 év közötti férfiak és nők is jelentkezhetnek önkéntesen. A törvényjavaslatot Ivan Anušić (HDZ) védelmi miniszter, aki egyben a horvát miniszterelnök-helyettes is, terjesztette be a Szábor elé.

Háborúpárti retorika Európában

Mint arra már ar Origó is felhívta a figyelmet, Európa fegyverkezik: hatalmas összegeket öntenek Ukrajnába és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat a háborús pszichózis hatására. Emlékezetes, a Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést: nem akarnak bevonulni és más háborújában meghalni. A politikusok az ő véleményükkel azonban nem törődnek. A német kancellár mellett egyre több európai politikus is nyíltan háborús retorikát folytat.

Magyarországon a kérdés különös hangsúllyal jelent meg, miután a Tisza Párthoz kötődő szereplők közül Ruszin-Szendi Romulusz több nyilvános megszólalásban is arról beszélt, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, és hogy „ha baj van, mindenkit be fogunk vonni”. A Fidelitas egy petíciót is indított a sorkatonaság bevezetése ellen, amelyet itt tud aláírni.