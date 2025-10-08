Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy papi, mami, ez az én jövőm. Legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó – ezekkel a szavakkal próbálta motiválni idősebb hallgatóit a Tiszára való szavazásra Ruszin-Szendi Romulusz a párt szeghalmi fórumán, emlékeztet az Ellenpont.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza fegyverrel szaladgáló szakértője szerint az időseknek úgy kellene szavazniuk, ahogyan azt a fiatalok elvárják

Bár a felvételt azóta törölték az internetről, a lapnak szerencsére sikerült megszereznie, amelyen jól látható, hogy Ruszin-Szendi pisztolytáskával az oldalán győzködi az idős szavazókat arról, hogy ha már úgyis kevesebb idejük van hátra, szavazzanak a Tisza Pártra.

A Tisza az idősek halálát várja, a többieket pedig elfekvőbe dugná

Nem ez az első olyan eset, amikor egy Magyar Péterhez közel álló tanácsadó az idősek halálát használja politikai számítási alapnak. Raskó György, Magyar Péter agrárszakértője, zöldbáró még nagyjából egy évvel ezelőtt is úgy vélekedett a nyugdíjasokról, hogy a Tisza jár jól azzal, ha az idős korosztály tagjai közül akár százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók a következő választásokig.

Magyar Péter korábban maga is becsmérlően beszélt a nyugdíjasokról, volt, hogy nyugdíjaskommandónak nevezte őket.

Ruszin-Szendi Romulusz ugyanezen a szeghalmi fórumon elképesztően cinikus módon „idős állománynak" nevezte a nyugdíjasokat, és lenézően azt mondta róluk, hogy nem őket kell megszólítani, hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával.

Mindebből jól látszik, hogy a Tisza Párt konzekvensen idősellenes politikát folytat. Elsősorban az idős emberek halálával számolnak, de amennyiben ez nem következik be, úgy elszegényítenék és elfekvőbe dugnák őket. Erre erősített rá Ruszin-Szendi Romulusz is, aki pisztollyal az oldalán nyomatékosította pártja álláspontját.