Tisza Párt

Ez a Tisza Párt-közeli közgazdász újabb támadása a nyugdíjasok ellen

Simonovics András szerint „elmebetegség” a Nők40 program, büntetni kellene azokat akik igénybe veszik, és meg kell szüntetni.
Simonovics András nem nyugszik: a Tisza Párt környékén felbukkanó közgazdász ezúttal egy nyugdíjas nőket segítő intézkedést támadott durván. Simonovics, aki korábban többes szám első személyben beszélt az ATV-ben a Tisza Pártról, világossá téve, hogy közéjük tartozik (azt mondta, hogy „először nyerjük meg a választást”, aztán lehet az úgynevezett „reformokról” – vagyis a megszorításokról – beszélni), a 24.hu Della című podcastjében a Nők40-et egyszerűen elmebetegségnek nevezte, amit azonnal meg kell szüntetni szerinte. A Tisza Párt-közeli közgazdász olyannyira belelovalta magát, hogy az interjú egy pontján arról kezdett beszélni, hogy

büntetni kellene azokat a nőket, akik a Nők40-et igénybe veszik, és nyugdíjasként tovább dolgoznak.

Egyre jobban körvonalazódik a Tisza-csomag, melynek a Tisza-adók mellett a jóléti intézkedések megszüntetése is részét képezi – olvasható az Ellenpont.hu cikkében.

Simonovics András a balliberális 24.hu Della című podcastjének vendége volt, ahol arról beszélt a Tisza Pártot támogató közgazdász, hogy hogyan kellene átalakítani a nyugdíjrendszert egy esetleges kormányváltás esetén a nyugdíjas nők kárára. A beszélgetésről készült videón Simonovits úgy fogalmaz:

Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 éves nőként elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén. Ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal, átmenet nélkül meg kéne szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe.”

Simonovics szerint tehát őrültség, hogy a nők 40 évi szolgálati viszonyt követően nyugdíjba vonulhatnak, és az is, hogy ha nyugdíjazásuk után folytatják munkájukat, akkor járulékmentesen kaphatják meg bérüket. Utóbbi, vagyis a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó adóterhek emelésének Tisza-párti tervéről korábban az Ellenpont is beszámolt. Kiderült, hogy, a nyugdíjasokat aránytalanul sújtaná a Tisza-adó. Simonovics azonban ezek szerint a felvázoltnál is súlyosabb megszorító intézkedéseket javasol a nyugdíjasok számára.

 

A Tisza Párt emberei csökkenteni akarják a nyugdíjakat

Simonovics András volt az, aki korábban a 24.hu-nak adott interjúban is a nyugdíjrendszer „túlzott bőkezűségéről” beszélt, és kifejtette:

„Az induló nyugdíjakat csökkenteni kellene, a magasabbakat jobban megadóztatva.” Ez a javaslat tulajdonképpen a Tisza-adó bevezetésének előkészítését jelentené.

Fontos megjegyezni, hogy Simonovits mellett más, a Tisza párthoz köthető közgazdászok – például Petschnig Mária Zita és Surányi György – is a nyugdíjak csökkentéséről beszéltek. Petschnig többször beszélt arról, hogy a jelenlegi rendszer helyett 13. havi átlagnyugdíj bevezetését javasolta, míg Surányi egy az egyben el is törölné a juttatást. A volt jegybankelnök szerint ugyanis egész konkrétan „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”.

Az Ellenpont.hu teljes cikke ide kattinttva érhető el.

El a kezekkel a nyugdíjaktól! Orbán Viktor reagált a Tisza „szakértőjének” véleményére

 

