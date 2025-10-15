Kiderültek a Tisza Párt botrányos belügyei: Magyar Péter ismeretlenül is alázza saját jelöltjeit

Deák Dániel a minap találkozott egy Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásával, aki – a vezető elemző beszámolója szerint – több dokumentumot és tiszás belső levelezést is átadott neki.

Magyar Péter „kólás doboznak” nevezi a Tisza képviselőjelöltjeit a belső levelezésekben (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője az átadott információkat bemutatta szerdai Facebook-bejegyzésében.

Több mint 300 jelölt helyett eddig alig 30 van a Tisza Pártban

Emlékeztetett: Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy minden egyéni körzetben (kivéve a 12. kerületet, ahol saját maga indul el) 3-3 jelöltet fog bemutatni, akik közül kiválasztják a végső jelölteket.

Ennek a határideje szeptember 30. volt, azonban ezt el kellett halasztani a forrás szerint, mert olyan kevés embert találtak.

Az informátor elmondta, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben kell + Magyar Péter a 12. kerületben) eddig csupán alig 30 van meg, tehát szinte sehogy sem állnak vele.