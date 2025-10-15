Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Pusztító csapás várható? Moszkva készenlétben, háború a küszöbön!

Magyar Péter

Kiderültek a Tisza Párt botrányos belügyei: Magyar Péter ismeretlenül is alázza saját jelöltjeit

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fél évvel a választások előtt megdöbbentő állapotokról számolt be a Tisza Párt háza tájáról a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel egy Magyar Péterhez közeli forrására hivatkozva arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a Tisza Párt jelöltállítása szinte teljesen leállt, a korábban ígért előválasztás elmarad, Magyar Péter pedig a belső levelezésekben „kólás doboznak” nevezi a párt jelöltjeit. A Tisza vezére szerint csak az arcukra és a nevükre van szükség, a szereplést majd ő intézi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártDeák Dánielképviselőjelöltelőválasztás

Deák Dániel a minap találkozott egy Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásával, aki – a vezető elemző beszámolója szerint – több dokumentumot és tiszás belső levelezést is átadott neki. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)
Magyar Péter „kólás doboznak” nevezi a Tisza képviselőjelöltjeit a belső levelezésekben (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője az átadott információkat bemutatta szerdai Facebook-bejegyzésében.

Több mint 300 jelölt helyett eddig alig 30 van a Tisza Pártban

Emlékeztetett: Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy minden egyéni körzetben (kivéve a 12. kerületet, ahol saját maga indul el) 3-3 jelöltet fog bemutatni, akik közül kiválasztják a végső jelölteket.

Ennek a határideje szeptember 30. volt, azonban ezt el kellett halasztani a forrás szerint, mert olyan kevés embert találtak. 

Az informátor elmondta, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben kell + Magyar Péter a 12. kerületben) eddig csupán alig 30 van meg, tehát szinte sehogy sem állnak vele.

Magyar Péter egóját nyúlfarknyi videóban zúzta le Kocsis Máté

Egy ismert baloldali médiaszemélyiség csinálja a kiválasztást

A jelöltek meghallgatását teljesen komolytalan módon egy mostanában podcastműsorokat készítő baloldali médiaszemélyiség végzi, akinek Deák Dániel azt üzente: ideje ezt a nyilvánosság előtt is felfednie. Azért ő csinálja ezt a feladatot a forrás szerint, mert Magyar Péter közölte, hogy ő ilyenekre nem ér rá, nem akar a jelöltek kiválasztásával foglalkozni, láthatóan nem érdekli a pártépítés sem, kizárólag a rivaldafény és a magamutogatás.

Magyar Péter „kólás doboznak” gúnyolja a saját jelöltjeit

A Deák Dánielhez eljutott üzenetváltásokban Magyar Péter lenézően „kólás doboznak” csúfolja a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni.

Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk. 

Deák Dániel szerint mindez igazán arrogáns és lenéző hozzáállás, ami miatt komoly ellenérzések alakultak ki a párt soraiban Magyar Péterrel szemben.

Hiába ígérte Magyar, nem lesz előválasztás

Miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket.

Újabb manipulatív kutatást rendelt meg

Az elemző tájékoztatott: már bejáratott rutin, hogy ha van valamilyen botrány a Tisza körül, vagy nem mennek úgy a dolgok, ahogy azt korábban eltervezték, akkor 

mindig megrendelnek egy manipulatív közvélemény-kutatást, amely irreális Tisza-előnyt mutat ki, ezzel igyekeznek elfedni a problémákat. 

Ezt láttuk hétfőn is, de akkora a baj, hogy a hét második felében egy újabb ilyen kutatás várható, illetve október 23. előtt, jövő hétre is időzítenek egy ilyet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!