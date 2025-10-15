Kiderültek a Tisza Párt botrányos belügyei: Magyar Péter ismeretlenül is alázza saját jelöltjeit

Deák Dániel a minap találkozott egy Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásával, aki – a vezető elemző beszámolója szerint – több dokumentumot és tiszás belső levelezést is átadott neki.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője az átadott információkat bemutatta szerdai Facebook-bejegyzésében.
Több mint 300 jelölt helyett eddig alig 30 van a Tisza Pártban
Emlékeztetett: Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy minden egyéni körzetben (kivéve a 12. kerületet, ahol saját maga indul el) 3-3 jelöltet fog bemutatni, akik közül kiválasztják a végső jelölteket.
Ennek a határideje szeptember 30. volt, azonban ezt el kellett halasztani a forrás szerint, mert olyan kevés embert találtak.
Az informátor elmondta, hogy a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben kell + Magyar Péter a 12. kerületben) eddig csupán alig 30 van meg, tehát szinte sehogy sem állnak vele.
Egy ismert baloldali médiaszemélyiség csinálja a kiválasztást
A jelöltek meghallgatását teljesen komolytalan módon egy mostanában podcastműsorokat készítő baloldali médiaszemélyiség végzi, akinek Deák Dániel azt üzente: ideje ezt a nyilvánosság előtt is felfednie. Azért ő csinálja ezt a feladatot a forrás szerint, mert Magyar Péter közölte, hogy ő ilyenekre nem ér rá, nem akar a jelöltek kiválasztásával foglalkozni, láthatóan nem érdekli a pártépítés sem, kizárólag a rivaldafény és a magamutogatás.
Magyar Péter „kólás doboznak” gúnyolja a saját jelöltjeit
A Deák Dánielhez eljutott üzenetváltásokban Magyar Péter lenézően „kólás doboznak” csúfolja a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni.
Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk.
Deák Dániel szerint mindez igazán arrogáns és lenéző hozzáállás, ami miatt komoly ellenérzések alakultak ki a párt soraiban Magyar Péterrel szemben.
Hiába ígérte Magyar, nem lesz előválasztás
Miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában; örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket.
Újabb manipulatív kutatást rendelt meg
Az elemző tájékoztatott: már bejáratott rutin, hogy ha van valamilyen botrány a Tisza körül, vagy nem mennek úgy a dolgok, ahogy azt korábban eltervezték, akkor
mindig megrendelnek egy manipulatív közvélemény-kutatást, amely irreális Tisza-előnyt mutat ki, ezzel igyekeznek elfedni a problémákat.
Ezt láttuk hétfőn is, de akkora a baj, hogy a hét második felében egy újabb ilyen kutatás várható, illetve október 23. előtt, jövő hétre is időzítenek egy ilyet.