Kórházakat záratna be Magyar Péter gyurcsányista tanácsadója

Újabb baloldali egészségügyi szakértő bukkant fel Magyar Péter környezetében – írta meg az Ellenpont. A Tisza Párt egészségügyi munkacsoportját vezető Gilly Gyula korábban többek között a Gyurcsány-kormányhoz és a Soros-féle Egyensúly Intézethez is kötődött.
Gilly 2017-es könyvében kifejtette, hogy a társadalmi igazságosság nevében akár kórházakat is be lehetne zárni, ami kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti baloldali reformokra.
A gyurcsányista szakember könyvében arról értekezett, hogy nem a kórházak száma a lényeg, hanem az, hogy az intézmények „igazságosan” működjenek.
Attól, hogy valami technikailag hatékony vagy gazdaságos, még nem biztos, hogy tisztességes”
– írta, mely gondolatmenet a Gyurcsány-kormány idején megszokott érvelést idézi, amikor több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel.
Baloldali kapcsolatrendszer és Soros-hálózat
Az Ellenpont beszámolója szerint Gilly Gyula szorosan kötődik a globalista körökhöz.
Dolgozott a Világbankkal, kapcsolatban állt a német szociáldemokraták Friedrich Ebert Alapítványával, és rendszeresen publikált a Soros-féle Egyensúly Intézet kötelékében is.
Több nemzetközi rendezvényen bírálta a magyar kormányt, a koronavírus-járvány idején pedig a lezárások szigorítását és az egészségügyi rendszer újraszervezését követelte.
Visszatérnek a Gyurcsány-korszak emberei
Gilly mellett más, a 2010 előtti időszakból ismert figurák is feltűntek a Tisza körül. Kincses Gyula, Gyurcsány egykori egészségügyi államtitkára és Túri Péter, Kóka János korábbi üzlettársa szintén a párt szakértői között vannak. A jelek szerint mindannyian ugyanazt a megszorításokra és kórházbezárásokra épülő szemléletet képviselik, amely egyszer már romba döntötte a magyar egészségügyet.