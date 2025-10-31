Kórházakat záratna be Magyar Péter gyurcsányista tanácsadója

Újabb baloldali egészségügyi szakértő bukkant fel Magyar Péter környezetében – írta meg az Ellenpont. A Tisza Párt egészségügyi munkacsoportját vezető Gilly Gyula korábban többek között a Gyurcsány-kormányhoz és a Soros-féle Egyensúly Intézethez is kötődött.

Gilly Gyula, a Tisza Párt egészségügyi munkacsoportjának vezetője (kép forrása: YouTube/Új Egyenlőség)

Gilly 2017-es könyvében kifejtette, hogy a társadalmi igazságosság nevében akár kórházakat is be lehetne zárni, ami kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti baloldali reformokra.

A gyurcsányista szakember könyvében arról értekezett, hogy nem a kórházak száma a lényeg, hanem az, hogy az intézmények „igazságosan” működjenek.

Attól, hogy valami technikailag hatékony vagy gazdaságos, még nem biztos, hogy tisztességes”

– írta, mely gondolatmenet a Gyurcsány-kormány idején megszokott érvelést idézi, amikor több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel.