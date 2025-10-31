Hírlevél

Gilly Gyula

Kórházakat záratna be Magyar Péter gyurcsányista tanácsadója

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Magyar Péter egészségügyi munkacsoportját egy régi baloldali szereplő, Gilly Gyula vezeti, aki korábban a kórházbezárásokat igazságosnak nevezte – vette észre az Ellenpont. A szakértő a Gyurcsány-kormány idején és a Soros-hálózathoz köthető szervezetekben is aktív szerepet vállalt, most pedig a Tisza Párt szekerét tolja.
Gilly GyulaegészségügyTisza PártMagyar Péterszakértőkórházbezárás

Újabb baloldali egészségügyi szakértő bukkant fel Magyar Péter környezetében – írta meg az Ellenpont. A Tisza Párt egészségügyi munkacsoportját vezető Gilly Gyula korábban többek között a Gyurcsány-kormányhoz és a Soros-féle Egyensúly Intézethez is kötődött.

Tisza Párt
Gilly Gyula, a Tisza Párt egészségügyi munkacsoportjának vezetője (kép forrása: YouTube/Új Egyenlőség)

 Gilly 2017-es könyvében kifejtette, hogy a társadalmi igazságosság nevében akár kórházakat is be lehetne zárni, ami kísértetiesen emlékeztet a 2010 előtti baloldali reformokra.

A gyurcsányista szakember könyvében arról értekezett, hogy nem a kórházak száma a lényeg, hanem az, hogy az intézmények „igazságosan” működjenek. 

Attól, hogy valami technikailag hatékony vagy gazdaságos, még nem biztos, hogy tisztességes” 

– írta, mely gondolatmenet a Gyurcsány-kormány idején megszokott érvelést idézi, amikor több mint 16 ezer kórházi ágyat számoltak fel.

Baloldali kapcsolatrendszer és Soros-hálózat

Az Ellenpont beszámolója szerint Gilly Gyula szorosan kötődik a globalista körökhöz. 

Dolgozott a Világbankkal, kapcsolatban állt a német szociáldemokraták Friedrich Ebert Alapítványával, és rendszeresen publikált a Soros-féle Egyensúly Intézet kötelékében is. 

Több nemzetközi rendezvényen bírálta a magyar kormányt, a koronavírus-járvány idején pedig a lezárások szigorítását és az egészségügyi rendszer újraszervezését követelte.

Tisza Párt
Magyar Péter (középen) mellett Gilly Gyula is látható a Tisza Párt váci egészségügyi konferenciáján készült csoportképen (forrás: Facebook)

Visszatérnek a Gyurcsány-korszak emberei

Gilly mellett más, a 2010 előtti időszakból ismert figurák is feltűntek a Tisza körül. Kincses Gyula, Gyurcsány egykori egészségügyi államtitkára és Túri Péter, Kóka János korábbi üzlettársa szintén a párt szakértői között vannak. A jelek szerint mindannyian ugyanazt a megszorításokra és kórházbezárásokra épülő szemléletet képviselik, amely egyszer már romba döntötte a magyar egészségügyet.

